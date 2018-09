Nominace Kavanaugha do amerického Nejvyššího soudu se zadrhává, slyšení bylo odloženo

Senátoři mají příští týden v pondělí vyslechnout detaily o incidentu z počátku 80. let, při němž se mladý Kavanaugh údajně pokusil znásilnit spolužačku na střední škole.

Washington - Nominace Bretta Kavanaugha na post soudce Nejvyššího soudu USA se dostává do stále větších problémů. Podle úterních informací amerického tisku bylo čtvrteční kandidátovo slyšení v právním výboru Senátu odloženo. Senátoři mají místo toho příští týden v pondělí vyslechnout detaily o incidentu z počátku 80. let, při němž se mladý Kavanaugh údajně pokusil znásilnit spolužačku na střední škole. Výslech obou stran incidentu má být veřejný a pod přísahou.

Sedmnáctiletý Kavanaugh měl za studií napadnout tehdy patnáctiletou Christine Blaseyovou, která teď jako Christine Blaseyová Fordová působí na univerzitě v Kalifornii. Opilý útočník prý povalil oběť na postel a pokoušel se ji svléknout. Dívčin křik se přitom snažil utlumit tím, že jí rukou zakryl ústa. Kdyby prý nebyl opilý, znásilnění by neunikla. Blaseyovou tehdy zachránil kamarád.

Po nátlaku demokratických kongresmanů a veřejného mínění republikánští senátoři v pondělí souhlasili s výslechem Kavanaugha i Blaseyové Fordové, který bude oficiálnímu zasedání právního výboru předcházet. Až po výslechu bude výbor hlasovat o nezávazném doporučení, zda by mělo senátní plénum kandidáta s konečnou platností schválit.

Kavanaugh útok na bývalou spolužačku vytrvale popírá a má zastání jak mezi republikány v Kongresu, tak i v Bílém domě. Pondělního veřejného výslechu je připraven se zúčastnit. Fordová na svém obvinění trvá, ale souhlas s účastí na výslechu zatím nedala.

Otazníky nad pondělní akcí v Senátu vyvolává i žádost demokratických kongresmanů, aby byl vyslechnut i Mark Judge, což je muž, který byl údajně před 36 lety incidentu obou středoškoláků přítomen.

Kdy bude nakonec právní výbor Senátu o doporučení pro Kavanaugha hlasovat, není zatím jasné. Republikáni trvají na co nejbližším termínu a obviňují demokraty, že chtějí aféru protahovat až do listopadových kongresových voleb. Demokratičtí kongresmani argumentují potřebou podrobného prošetření kandidátovy minulosti a navrhují, aby se do věci zapojil Federální úřad pro vyšetřování (FBI).