Americký režisér s manželkou zemřeli násilnou smrtí, policie obvinila jejich syna

Syn amerického režiséra Roba Reinera a jeho ženy Michele byl obviněn z vraždy rodičů, uvedl podle agentur šéf losangeleské policie Jim McDonnell. Dvaatřicetiletý Nick Reiner je ve vazbě. Byla mu stanovena kauce ve výši čtyř milionů dolarů (82,7 milionu Kč). Prezident Donald Trump vyvolal rozhořčení demokratů i republikánů poté, co smrt páru přisoudil Reinerovým nesouhlasným postojům vůči sobě.
Reiner a jeho žena zemřeli podle úřadů v neděli násilnou smrtí ve svém domě v Los Angeles. Policie dříve sdělila, že vyšetřovala útok nožem, kvůli kterému vyslechla příbuzného Reinerových. Osmasedmdesátiletý filmař režíroval snímky jako Když Harry potkal Sally, Pár správných chlapů nebo Misery nechce zemřít.
Policejní šéf McDonnell smrt manželského páru označil za "velmi tragický incident".
Nick Reiner podle agentury AP veřejně hovořil o svém boji se závislostí. Do svých 18 let několikrát pobýval v zařízeních pro léčbu závislosti. Mezitím byl bezdomovcem a závislosti opětovně podléhal. Rob a Nick Reinerovi se zabývali svým obtížným vztahem a Nickovým bojem s drogami v částečně autobiografickém filmu z roku 2016 Being Charlie (Být Charliem). Zatímco filmař snímek režíroval, jeho syn se podílel na scénáři.
Americký prezident Donald Trump v pondělí na režisérovu smrt reagoval v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde napsal, že byla "údajně způsobena hněvem, který (Reiner) vyvolával u ostatních svou obrovskou, neústupnou a nevyléčitelnou nemocí", kterou označil za syndrom vyšinutosti vůči Trumpovi (anglicky Trump Derangement Syndrome - TDS).
Termín TDS podle agentury AFP používají prezidentovi příznivci pro označení toho, co považují za iracionální zášť vůči Trumpovi, která je podle nich tak silná, že je srovnatelná s duševní poruchou. "Jeho zjevná paranoia dosahovala nových výšin, zatímco Trumpova administrativa překonávala všechny cíle a očekávání," napsal americký prezident jen několik hodin po režisérově smrti.
Republikánský prezident svým vyjádřením o Reinerovi vyvolal kritiku z řad členů obou politických stran. "Bez ohledu na to, co si o Robu Reinerovi myslíte, je to nevhodný a neuctivý projev o muži, který byl právě brutálně zavražděn. Tuším, že moji zvolení kolegové z Republikánské strany, viceprezident (J.D. Vance) a zaměstnanci Bílého domu to prostě ignorují, protože se bojí?" uvedl republikánský kongresman Thomas Massie na sociální síti X.
Trumpova slova kritizovala také republikánská kongresmanka Marjorie Taylorová Greeneová. "Je to rodinná tragédie, není to o politice nebo politických nepřátelích," napsala zákonodárkyně.
Demokratická kongresmanka Zoe Lofgrenová Trumpův příspěvek označila za "nové dno pro tohoto malicherného, nenávistného muže" a vyzvala Republikánskou stranu, aby slova prezidenta odsoudila.
Reiner byl celý život demokratem, prominentním liberálním aktivistou a častým kritikem Trumpa, uvedla stanice BBC. V roce 2017 například Trumpa označil za "duševně nezpůsobilého" pro výkon prezidentské funkce.
