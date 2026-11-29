Když spisovatelka Laura Rasey Millerová posílala synovi zprávu o literárním ocenění pro svou knihu o cvrčkovi toužícím po svobodě, netušila, že šestadvacetiletý Hayden právě zahynul na východní frontě. O více než rok později přicestovala z Kalifornie do Kyjeva, aby se s ním rozloučila a vydala příběh, k němuž ji syn inspiroval, v ukrajinštině.
Na kyjevském náměstí Nezávislosti zazněly 24. listopadu 2026 státní hymny Ukrajiny i Spojených států. Veřejný smuteční obřad za bývalého nadporučíka americké armády Haydena Fischera Millera pomohla zorganizovat americká charitativní nadace R. T. Weatherman Foundation, která podporuje rodiny padlých zahraničních dobrovolníků, společně se Třetím armádním sborem Ozbrojených sil Ukrajiny.
Čestná stráž při něm předala jeho matce Lauře Rasey Millerové ukrajinskou i americkou vlajku, jimiž byla zakryta rakev jejího syna.
Více než roční čekání na návrat z fronty
Rodák z kalifornského města Camarillo vystudoval kriminologii na Indiana University a v americké armádě absolvoval náročný výcvik elitních jednotek Ranger, jak uvádí vzpomínka rodiny v deníku Ventura County Star. Po ukončení aktivní služby v USA odjel bránit Ukrajinu.
Jak pro ukrajinskou televizi TSN popsal jeho americký spolubojovník s volacím znakem „Khan“, jednotka se na podzim 2025 připravovala v Charkovské oblasti na operaci „Vivaldi“. Právě při tamní vyčišťovací akci Hayden 9. října 2025 padl. Kvůli intenzivním bojům v takzvané šedé zóně se jeho ostatky podařilo vyzvednout a pomocí testů DNA identifikovat až po více než třinácti měsících.
Cvrček, který si vybral svobodu
Den po obřadu na Majdanu vystoupila Laura Rasey Millerová na tiskové konferenci v ukrajinské tiskové agentuře Ukrinform, kde oznámila chystané vydání ukrajinského překladu své ilustrované dětské knihy Night of the Cricket (Noc cvrčka). K příběhu o cvrčkovi, který uteče z akvária se žábami za svobodou, ji přivedla vzpomínka na malého Haydena, s nímž v dětství tajně vypouštěla na zahradu cvrčky koupené jako krmení.
Podle matčiných slov citovaných agenturou Ukrinform získala kniha v USA literární ocenění přesně 9. října 2025. O synově smrti tehdy ještě nevěděla a poslala mu SMS zprávu, že bez něj by příběh nikdy nevznikl.
Ostatky Haydena Fischera Millera nyní zamíří k poslednímu odpočinku do jeho rodného Camarilla v Kalifornii. Jeho odkaz ale na Ukrajině zůstane právě v podobě knihy, kterou chce jeho matka věnovat ukrajinským dětem.