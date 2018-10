Americký prezident Trump vyzval svůj kabinet k úsporám

Naznačil však, že armády se úspory dotknou méně výrazně.

Washington - Americký prezident Donald Trump vyzval členy svého kabinetu, aby předložili návrhy na snížení výdajů svých úřadů o pět procent. Trump během volební kampaně sliboval snižování vládních výdajů, pondělní údaje ministerstva financí však ukázaly, že rozpočtový deficit USA v uplynulém fiskálním roce vzrostl o 17 procent na šestileté maximum 779 miliard dolarů (17,5 bilionu Kč), píše agentura Reuters.

"Byl bych rád, kdybyste všichni přišli s pětiprocentním snížením (výdajů)," uvedl Trump na dnešním setkání kabinetu, na kterém byli přítomni novináři. "Pokud uděláte více než to, budeme velmi spokojení," dodal. "Zbavte se plýtvání," prohlásil rovněž.

Trumpova administrativa nyní začíná pracovat na návrhu rozpočtu na fiskální rok 2020. Prezident by měl tyto plány představit Kongresu začátkem příštího roku.

V reakci na dotaz, zda by měl výdaje o pět procent snížit také Pentagon, Trump naznačil, že armáda bude mít výjimku. "Víme, jaký je nový rozpočet ministerstva obrany. Bude to pravděpodobně 700 miliard dolarů," uvedl. "Je to obrana. Je velice důležitá," dodal. V srpnu Trump podepsal rozpočet pro armádu ve výši 716 miliard dolarů. Snížení na 700 miliard dolarů by znamenalo redukci o méně než tři procenta, upozornila agentura Reuters.

Pondělní údaje ministerstva financí ukázaly, že rozpočtové příjmy v uplynulém fiskálním roce zůstaly navzdory pokračujícímu růstu americké ekonomiky bez větších změn, zatímco rozpočtové výdaje se zvýšily o zhruba tři procenta. Fiskální rok v USA končí 30. září.

Na rozpočtové příjmy měly negativní dopad nižší daně i stoupající náklady na správu státního dluhu. Pokračující růst rozpočtového deficitu vyvolává obavy ohledně udržitelnosti státního dluhu USA přesahujícího 21,5 bilionu dolarů. Ministerstvo financí tento měsíc oznámilo, že ve fiskálním roce 2018 zaplatilo na úrocích rekordních 523 miliard dolarů.

V USA začátkem letošního roku vstoupilo v platnost rozsáhlé snížení daní prosazované prezidentem Trumpem, které podpořilo růst americké ekonomiky. Trumpova administrativa původně slibovala, že zrychlený hospodářský růst vykompenzuje negativní vliv nižších daňových sazeb na rozpočet. "Rozpočtová čísla velmi jasně ukazují, že rychlejší hospodářský růst nezabránil zvyšování deficitu," upozornil nicméně Marc Goldwein z Výboru pro zodpovědný federální rozpočet, což je skupina prosazující snižování rozpočtových schodků.

Analytik William Gale z washingtonského ústavu Brookings Institution uvedl, že Trumpova administrativa a americký Kongres snížením daní v době relativně silného hospodářského růstu "nejenže promarnily příležitost začít řešit rozpočtové problémy, ale ve skutečnosti tyto problémy zvýšily".