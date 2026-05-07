Přeskočit na obsah
Benative
7. 5. Stanislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Americký ministr vysvětluje ve Vatikánu Trumpovy útoky na papeže

ČTK

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek dopoledne jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV. Uvedl to Vatikán. Jednání provázela očekávání po nedávných rozepřích mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a hlavou katolické církve ohledně války v Íránu. Bližší informace zatím Rubio ani Vatikán nesdělili.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio papeže navštívil krátce před prvním výročím pontifikátu; 7. května 2026, Vatikán.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio papeže navštívil krátce před prvním výročím pontifikátu; 7. května 2026, Vatikán. Foto: REUTERS
Reklama

Rubio přijel na audienci u papeže v době, kdy jsou vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem mimořádně napjaté. Americký prezident se opakovaně kriticky vyjádřil na adresu hlavy katolické církve. V polovině dubna Trump řekl, že papež zastává strašné názory v zahraniční politice.

Šéf Bílého domu to prohlásil poté, co se Lev XIV. opakovaně vyslovil proti válkám a poté co zdůraznil, že válečné aktivity nemohou mít přízeň Boha. Podle médií se papež nepřímo vyjadřoval k válce mezi USA, Izraelem a Íránem. Trump papeže kritizoval i za slabé postoje ke zločinu. Lev XIV. odvětil, že jen hlásá slovo Boží a že se Trumpa a jeho vlády nebojí.

Související

Americký prezident znovu papeže kritizoval tento týden krátce před Rubiovou cestou do Vatikánu, která podle médií měla za cíl urovnat některé spory. Trump uvedl, že papež souhlasí s tím, aby Írán měl jaderné zbraně. To ve středu papež odmítl s tím, že církev už mnoho let káže proti všem jaderným zbraním. „Pokud mě někdo kritizuje, tak ať to dělá pravdivě,“ vzkázal Lev XIV. nepřímo Trumpovi.

Rubio papeže navštívil krátce před prvním výročím pontifikátu. Loni 8. května konkláve zvolilo novou hlavou katolíků kardinála Roberta Prevosta, který se tak stal prvním papežem pocházejícím ze Spojených států. Šéf americké diplomacie spolu s viceprezidentem J. D. Vancem jednali s Lvem XIV. krátce po jeho zvolení a pozvali ho tehdy do jeho vlasti.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: USA měly vyhrožovat Vatikánu za kritiku války. Papež reagoval neobvykle ostře

USA měly vyhrožovat Vatikánu za kritiku války. Papež reagoval neobvykle ostře | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Série vzdušných útoků podle OSN od pátku připravila o životy nebo poranila civilisty v řadě ukrajinských regionů. Při některých úderech zahynuli nebo utrpěli zranění i záchranáři, když se původně zasažená místa stala terčem dalšího útoku, uvedla ve středu Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Foto je ilustrační.
Série vzdušných útoků podle OSN od pátku připravila o životy nebo poranila civilisty v řadě ukrajinských regionů. Při některých úderech zahynuli nebo utrpěli zranění i záchranáři, když se původně zasažená místa stala terčem dalšího útoku, uvedla ve středu Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Foto je ilustrační.
Série vzdušných útoků podle OSN od pátku připravila o životy nebo poranila civilisty v řadě ukrajinských regionů. Při některých úderech zahynuli nebo utrpěli zranění i záchranáři, když se původně zasažená místa stala terčem dalšího útoku, uvedla ve středu Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Foto je ilustrační.

ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Od začátku května zahynulo na Ukrajině podle OSN přes 70 civilistů

Od začátku května zemřelo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Ve středu to uvedla Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině, která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.

Někteří vězni mohou dostávat hygienické balíčky bez omezení, jiní ne, upozornil mimo jiné zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm. Ilustrační snímek je z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou.
Někteří vězni mohou dostávat hygienické balíčky bez omezení, jiní ne, upozornil mimo jiné zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm. Ilustrační snímek je z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou.
Někteří vězni mohou dostávat hygienické balíčky bez omezení, jiní ne, upozornil mimo jiné zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm. Ilustrační snímek je z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou.

Spravedlnost i za mřížemi. Zástupce ombudsmana žádá změnu nerovných pravidel ve věznicích

Zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm navrhl změnu některých pravidel ve věznicích. Týkají se například hygieny, návštěv dětí nebo samovazby. Předložil je v pracovní skupině, která se věnuje koncepci rozvoje vězenství do roku 2035, uvedla kancelář ve čtvrtek. Schormovými návrhy se pracovní skupina bude zabývat, v případě souhlasu by je mohla navrhnout k legislativní změně.

Reklama
Lidé procházejí místem izraelského útoku, ke kterému došlo předtím, než vstoupilo v platnost dočasné příměří, na jižních předměstích Bejrútu v Libanonu, 6. května 2026.
Lidé procházejí místem izraelského útoku, ke kterému došlo předtím, než vstoupilo v platnost dočasné příměří, na jižních předměstích Bejrútu v Libanonu, 6. května 2026.
Lidé procházejí místem izraelského útoku, ke kterému došlo předtím, než vstoupilo v platnost dočasné příměří, na jižních předměstích Bejrútu v Libanonu, 6. května 2026.

ŽIVĚ Izrael bez varování udeřil na Bejrút, cílem byl údajně vysoký velitel Hizballáhu

Izraelská armáda ve středu večer zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura NNA. Izrael zaútočil bez předchozího varování na libanonskou metropoli poprvé od příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle agentury AFP potvrdil, že nařídil útok na vysoce postaveného velitele Hizballáhu.

Reklama
Reklama
Reklama