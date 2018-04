Americký ministr zahraničí vyrazil na Blízký východ. Jednat bude o jaderném programu Íránu i Sýrii

před 2 hodinami

Rijád - Nový americký ministr zahraničí Mike Pompeo v sobotu v saúdskoarabském Rijádu zahájil návštěvu Blízkého východu, která je jeho první zahraniční cestou v úřadu šéfa diplomacie. Hlavním tématem jeho návštěvy, během níž zavítá ještě do Izraele a Jordánska, by měla být podle agentury Reuters mezinárodní dohoda s Íránem o jeho jaderném programu. Hovořit bude Pompeo zřejmě i o Sýrii či o izraelsko-palestinském konfliktu.

Dohodu s Íránem uzavřely světové mocnosti (Rusko, Čína, Německo, Británie, Francie, EU a USA) v roce 2015 ještě za předchozího prezidenta Baracka Obamy. Současný prezident Donald Trump ji kritizuje a zvažuje za USA její vypovězení navzdory nesouhlasu ostatních signatářů. Trump by měl rozhodnout do dvou týdnů.

Pompeův poradce Brian Hook novinářům v Rijádu řekl, že USA naléhají na země z celého světa, aby zavedly sankce vůči Íránu kvůli jeho jadernému programu. Obnovení sankcí by ale dohodu s Íránem zřejmě pohřbilo.

Šéfa americké diplomacie v Rijádu přivítal saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr, v neděli se má Pompeo setkat s tamním korunním princem Muhammadem bin Salmánem a se saúdskoarabským králem. Kromě Íránu s nimi zřejmě bude probírat i situaci v Sýrii. Džubajr nedávno řekl, že Saúdská Arábie je tam připravena poslat vojáky v rámci širší koalice.

Z Rijádu odletí Pompeo v neděli do Izraele, kde se setká s tamním premiérem Benjaminem Netanjahuem. Už 14. května mají Spojené státy přesunout svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, což oznámil Trump loni v prosinci a vyvolal tím bouřlivé protesty nejen v muslimském světě. Slavnostního přemístění americké ambasády, které se má konat v den 70. výročí vzniku státu Izrael, by se mohl zúčastnit i Trump. "Možná pojedu, jsem na to velmi pyšný," řekl podle deníku The Jerusalem Post americký prezident v pátek novinářům.