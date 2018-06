Americký Kongres posoudí zákon, který by ukončil odebírání dětí migrantům

před 2 hodinami

Postup amerických úřadů se zostřil. Migranti, kteří bez povolení vstoupí do USA, nyní putují do vazby a jejich děti do internátní péče.

Washington - Sněmovna reprezentantů USA bude ve čtvrtek hlasovat o návrhu zákona, jenž by ukončil spornou praxi oddělování dětí od rodin migrantů, které přišly do země nelegálně. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zpřísnila postup proti přistěhovalcům bez dokladů, což vyústilo v odebírání dětí migrantů jejich rodičům. Fakt, že od května do začátku června úřady takto odebraly přes 2300 dětí, vyvolává kritiku nejen ze strany americké veřejnosti, ale také v zahraničí. Že se bude ve čtvrtek hlasovat, oznámil republikánský předseda sněmovny Paul Ryan. Schvalovací proces nicméně není jednoduchý, protože republikáni nejsou jednotní v přístupu k migrační otázce, což vyústilo ve vznik dvou republikánských návrhů. Zatímco postoj konzervativců je nekompromisní a nedává ilegální migraci žádnou šanci, umírněné křídlo strany chce zákonem ochránit aspoň mladé přistěhovalce, kteří se v USA ocitli jako děti. Finance na budování zdi na americko-mexické hranici a zpřísnění hraničních kontrol, což jsou Trumpovy požadavky, obsahují oba návrhy. Ryan ještě nedávno kongresmany ujišťoval, že umírněný návrh, který má naději na schválení, má prezidentovu podporu. Trump ale následně novinářům řekl, že umírněnou verzi rozhodně nepodepíše. V úterý však na schůzce s vedením republikánské většiny v Kongresu prohlásil, že vzhledem k sílící nevoli ohledně rozdělování rodin podpoří kterýkoliv z imigračních zákonů, který projde Sněmovnou reprezentantů. Nynější krize, která podle Trumpa vyplývá z neochoty demokratů reformovat imigrační zákony, je odrazem zpřísněného postupu vůči nelegální migraci. Migranti, kteří bez povolení vstoupí do USA, nyní putují do vazby a jejich děti do internátní péče. Kvůli rozdělování rodin se na Washington s žádostí o nápravu obrátili i někteří zahraniční představitelé. Britská premiérka Theresa Mayová vyjádřila hluboké znepokojení nad obrázkem dětí držených v klecích a kanadský premiér Justin Trudeau označil oddělování dětí za špatné a nepřijatelné. Video: Otřesné záběry dětí na hranicích USA. Přebývají v klecových kójích oddělené od rodičů Děti migrantů, které oddělili na americko-mexické hranici od rodičů, skončily v detenčním zařízení v texaském McAllenu. | Video: Reuters | 01:05