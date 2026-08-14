Americké vojáky prozradila banální chyba. Ukrajinci jim při cvičné bitvě nedali šanci

Ukrajinští vojáci během cvičení v Německu rozdrtili americkou obrněnou brigádu o 3500 vojácích. Operátoři elitního pluku Nemesis vyřazovali americkou techniku tak rychle, že ji organizátoři museli opakovaně vracet do hry. Američané kvůli tomu byli nuceni přehodnotit svou dosavadní taktiku.
Simulovaný střet se odehrál v rámci cvičení Combined Resolve, které proběhlo během dubna a května v Německu. Na jedné straně stála americká obrněná brigáda čítající zhruba 3500 mužů, na druhé straně ukrajinští vojáci 412. pluku Nemesis, který spadá pod ukrajinské Síly bezpilotních systémů.
Úkolem Američanů bylo zaútočit na pozice, které držely ukrajinské jednotky. Podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) se však útočící jednotky velmi rychle dostaly do vážných problémů. Pohyb jejich těžkých obrněných vozidel totiž prozrazovala zvedající se oblaka prachu, která za sebou zanechávala.
Ukrajinské průzkumné drony tak americké kolony rychle odhalily a okamžitě na ně nasměrovaly bombardovací a kamikadze drony.
Podle pravidel cvičení se vozidlo považovalo za vyřazené ve chvíli, kdy nad ním dron zakroužil nebo se k němu přiblížil na vzdálenost umožňující útok. Ukrajinští operátoři americkou techniku likvidovali v takovém tempu, že organizátoři museli zasažená vozidla opakovaně „oživovat“ a vracet do hry, aby cvičení vůbec mohlo pokračovat podle plánovaného scénáře.
Ačkoliv měli Američané k dispozici standardní protidronové zbraně i systémy elektronického boje, na ukrajinskou taktiku zpočátku nestačili. Jedinou výjimkou byly novější mobilní jednotky s pokročilejším vybavením, které dokázaly na útoky ze vzduchu reagovat úspěšněji.
Američané změnili taktiku
Při opakování cvičení se americké síly pokusily z prvotních chyb poučit. Svá vozidla více rozptýlily, zlepšily jejich maskování a začaly efektivněji využívat prostředky elektronického boje, díky čemuž dosáhly v dalších kolech podstatně lepších výsledků.
V navazující fázi se pak ukrajinští operátoři připojili přímo k americkým jednotkám a ukazovali jim, jak drony zapojit do útočných operací.
„Podobnou zkušenost nelze získat při výcviku ve Spojených státech. Změny, které po cvičeních s účastí Ukrajinců u jednotek NATO nastávají, jsou výrazné,“ uvedl pro WSJ generál Alexus Grynkewich, velitel amerických sil v Evropě a vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě.
Spojené státy sice patří k průkopníkům dronové technologie, jejich armáda je však dosud využívala především k dlouhodobému průzkumu a sledování cílů na velké vzdálenosti.
Oproti tomu Ukrajina se během války s Ruskem naučila bezpilotní prostředky nasazovat v celém spektru bojových činností, od průzkumu přes navádění dělostřelecké palby až po útoky na techniku a pěchotu. Právě tyto reálné zkušenosti z bojiště se nyní snaží americká armáda převzít.
Na Ukrajince narazili i další spojenci
Americké ministerstvo obrany již testuje ukrajinské drony a zvažuje jejich zařazení do výzbroje americké armády. Pentagon zároveň začal využívat ukrajinské systémy určené k ochraně vojáků před nepřátelskými drony, které již nyní využívá na Blízkém východě.
V květnu ministr obrany Pete Hegseth navíc potvrdil, že Spojené státy navýšily počet svých vojenských expertů přímo na Ukrajině, aby zkoumali poznatky z moderní dronové války z první ruky.
Cvičení v Německu přitom nebylo ojedinělým případem. Během manévrů Hedgehog 2025 v Estonsku ukrajinští operátoři v simulovaném boji vyřadili 17 kusů techniky NATO a provedli zhruba 30 dalších úspěšných úderů.
Podobný scénář se opakoval i v květnu na švédském ostrově Gotland, kde Ukrajinci v roli útočníků opakovaně „zničili“ švédské jednotky. Tamější cvičení muselo být dokonce několikrát přerušeno, aby švédští vojáci stihli upravit svou taktickou přípravu.
Cenu Václava Havla budou letos organizovat nadace Vize 97 a Charty 77
Letošní Cenu Václava Havla za lidská práva bude organizovat Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 spolu s Nadací Charty 77, která se podílela i na pořádání jeho předchozích ročníků s Knihovnou Václava Havla. Garantem ocenění udělovaného od roku 2013 zůstane Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Havlova knihovna už spoluorganizátorem nebude. V tiskové zprávě to v pátek uvedli zástupci nadací.
V sevření tepelné pokličky: Co nám léto ukázalo a jaký bude podzim
Vlny veder a rekordní teploty jsou jen část příběhu. Horko letos v Evropě doprovází vysychající půda, nízké průtoky řek a rozsáhlé požáry. Odborníci upozorňují, že důležitější než jednotlivé rekordy je délka a četnost horkých epizod. A ani pro další týdny zatím není důvod očekávat rychlý návrat k teplotnímu normálu.
Farage zvítězil v doplňovacích volbách, vrátí se do parlamentu
Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v jihoanglickém přímořském letovisku Clacton, a vrátí se tak do britského parlamentu, informuje BBC. Politik v červenci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionů liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu a bude se o něj znovu ucházet.
Dlouhá sucha v Římě odhalila pozůstatky Neronova mostu, starého přes 2000 let
Několik týdnů prakticky bez deště způsobilo výrazný pokles hladiny římské Tibery, díky čemuž se nedaleko Andělského hradu v řece ukázaly pozůstatky starověkého mostu. Informovala o tom agentura AP.
ŽIVĚ Stíhačky NATO sestřelily nad Lotyšskem dron, riziko podle místní armády pominulo
Lotyšská armáda v pátek nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelily dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem či Ukrajinou letos opakovaně pronikly bezpilotní letouny zapojené do Ruskem vyvolané války na Ukrajině.