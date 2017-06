před 1 hodinou

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek odložil přesun amerického velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. S odvoláním na úřady USA o tom informovaly agentury Reuters a AP. Trump sliboval přesunutí ambasády už během své předvolební kampaně. Nyní podepsal doložku k zákonu, která odsouvá stěhování nejméně o dalšího půl roku. Kongres USA schválil přesun ambasády do Jeruzaléma už v roce 1995. Zastupitelský úřad se měl přestěhovat do 31. května 1999. Od té doby ale všichni američtí prezidenti každých šest měsíců podepisují odklad platnosti zákona. A teď tak v poslední možný den učinil i Trump.

