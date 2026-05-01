„Nešlo o palbu do vlastních řad.“ Nové video má vyvrátit spekulace o útoku na Trumpově galavečeru

Americké úřady zveřejnily záběry bezpečnostních kamer zachycující údajného útočníka Colea Tomase Allena, jak minulý víkend prochází detektorem kovů na bezpečnostním stanovišti ve washingtonském hotelu Hilton při galavečeři s korespondenty Bílého domu a míří zbraní na agenty Tajné služby USA.
Washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirrová video sdílela v noci na pátek na síti X s tím, že záběry jasně ukazují, jak Allen střílí na příslušníka tajné služby. Současně odmítla spekulace o přátelské palbě.
Z důkazů podle ní nevyplývá, že by agenta zasáhla střela od vlastních kolegů. Záběry ve vysokém rozlišení, které přezkoumala redakce deníku Washington Post, zachycují čtyři sekundy od okamžiku, kdy Allen vyrazil v plném běhu, až do chvíle, kdy zmizel ze záběru a upadl u schodiště vedoucího do sálu, kde se v tu chvíli nacházel prezident Donald Trump a další členové kabinetu.
Souběžně s tím žalobci odeslali nové soudní podání, podle nějž se Allen jen minuty před útokem v hotelovém pokoji vyfotografoval. Na sobě měl černou košili s červenou kravatou, ozbrojený byl brokovnicí, pistolí a noži. V manifestu, který zaslal formou naplánovaného e-mailu rodině a bývalému zaměstnavateli těsně před činem se podepsal jako Cole „přátelský federální atentátník“ Allen.
Allen ve čtvrtek před soudem souhlasil s tím, že zůstane ve vazbě. Čelí obvinění z pokusu o vraždy a několika dalších trestných činů. Jeho obhajoba označila za spekulaci domněnku, že Allen chtěl zaútočit na Trumpa.
Podle obžaloby Allen naplánoval útok na Trumpa a další členy vlády. Plán se pokusil uskutečnit na konci dubna, když byl Trump hostem večeře, kterou pořádalo sdružení novinářů akreditovaných v Bílém domě. Při zásahu byl Allen zraněn a jeden příslušník Tajné služby USA byl postřelen. Před vážnějšími následky ho ochránila neprůstřelná vesta. Podle obžaloby příslušníci tajné služby vystřelili pětkrát a Allen jednou, píše agentura AP.
Obhájci poukázali na skutečnost, že Allen ve svých textech o Trumpovi výslovně nepíše. Podle agentury Reuters však ve zmíněném e-mailu jsou zmínky o tom, že chce zaútočit na představitele federální vlády. Za pokus o vraždu Allenovi, který je učitel a herní vývojář, hrozí až doživotí.
