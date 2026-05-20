Zahraničí

Americké úřady už nikdy nebudou kontrolovat minulá daňová přiznání Trumpa

ČTK

Americký finanční úřad (IRS) už nikdy nesmí z podnětu vlády kontrolovat dřívější daňová přiznání prezidenta Donalda Trumpa, vyplývá podle agentury DPA z druhé části právního urovnání hlavy státu s americkým ministerstvem spravedlnosti, která byla nově zveřejněna. Trump předtím zažaloval IRS o odškodné ve výši nejméně deseti miliard dolarů (210 miliard Kč) za únik jeho daňových dat.

Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS
Zákaz kontrol, který má platit na věčné časy, se vztahuje na všechny žalobce, mezi něž vedle Trumpa patří také jeho rodinná firma Trump Organization a prezidentovi synové Eric a Donald mladší. Jsou tak chráněni před jakýmikoli nároky souvisejícími s daňovými přiznáními podanými do tohoto dne. Ochrana se vztahuje i na všechny jejich příbuzné či společnosti a nadace.

Rozsáhlou dohodu podepsal úřadující ministr spravedlnosti Todd Blanche, kterého Trump do čela ministerstva jmenoval teprve před několika týdny. Její první část zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti v pondělí. Podle ní má přibližně 1,8 miliardy dolarů (zhruba 38 miliard Kč) putovat do nového fondu, který bude sloužit k odškodnění údajných obětí politicky nebo ideologicky motivovaných kroků ze strany státu.

Podle amerických médií by z tohoto fondu mohli čerpat i Trumpovi příznivci, kteří se v roce 2021 účastnili útoku na Kapitol a byli kvůli tomu obžalováni. Jak podotýká agentura AP, demokraté a některé neziskové organizace vytvoření fondu kritizovali jako neústavní a zkorumpované, mluví také o zneužívání moci.

Trump vinil IRS a ministerstvo financí z toho, že nedokázaly zabránit tomu, aby někdejší dodavatel IRS Charles Littlejohn vyzradil jeho daňová přiznání médiím, včetně deníku The New York Times (NYT). K Trumpovi se v lednové žalobě přidali jeho dva nejstarší synové Donald Trump mladší a Eric Trump. Spolu s otcem tvrdili, že jejich pověst a finanční zájmy utrpěly újmu, za kterou jim náleží odškodné.

Případ byl podle amerických médií nezvyklý, protože Trump podal žalobu na vládní agentury, které jsou součástí výkonné moci, kterou sám řídí. Samotnou dohodu AP hodnotí jako mimořádné využití výkonné moci.

NYT v září 2020 odhalil, že Trump v roce 2016, kdy poprvé zvítězil v prezidentských volbách, odvedl federální daně z příjmu ve výši pouhých 750 dolarů (15.050 korun). V předcházejících deseti letech podle zprávy NYT neodvedl žádné daně.

David Macek (uprostřed) z Meeting Brno vystoupil na zasedání zastupitelstva města Brna, na kterém zastupitelé projednávali bod věnovaný 76. sjezdu sudetských Němců (duben 2026).

Benešovy dekrety pro nás už nejsou téma, říká šéf sudetských Němců v Berlíně

Benešovy dekrety pro nás už dávno nejsou téma, usilujeme o smíření a přátelské vztahy s Čechy. Řekl to předseda místní organizace Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Berlíně Rudolf Fischer. Debata, kterou nadcházející sjezd sudetských Němců v Brně v Česku vyvolal, jej překvapila, zvlášť kvůli některým podle něj primitivním argumentům, které zaznívaly.

Prezident Petr Pavel se setkal s premiérem Andrejem Babišem

Babiš: O složení delegace na summit NATO vláda rozhodne 8. června

Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře, na jednání 8. června. Po středeční schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kdo bude v delegaci, nechtěl předjímat. Ministra také ve středu požádal, aby začal připravoval mandát delegace.

