Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) a úřad ředitele amerických tajných služeb (ODNI) nedávno odhalily narušení kybernetické bezpečnosti, které vedlo k úniku některých informací nepodléhajících utajení. S odkazem na informované zdroje o tom v úterý napsal deník The New York Times (NYT).
Průniky zasáhly síť, která vyhledává zpravodajské poznatky ve veřejných, neutajovaných materiálech, uvedl NYT. Není jasné, jaké konkrétní neutajované materiály byly kompromitovány, předpokládá se však, že při narušení bezpečnosti unikly také informace z dalších vládních agentur, dodal deník.
Na dotaz ohledně této zprávy ODNI uvedl, že nebyly narušeny kritické schopnosti ani utajované systémy. CIA na žádost o komentář bezprostředně nereagovala.
Zpráva o tomto incidentu následuje po nedávné vlně technologických výpadků a kybernetických incidentů, včetně narušení bezpečnosti nahlášeného na americkém ministerstvu zemědělství.
Nedávno byly odhaleny dva samostatné průniky do systémů Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a kybernetické incidenty zasáhly také Pentagon a ministerstvo vnitřní bezpečnosti.
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