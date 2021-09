Americké nemocnice se plní dětmi s covidem. Poslaly dopis Bidenovi a prosí o pomoc

Dosud se koronavirus dětem převážně vyhýbal. Málokdy měly příznaky nemoci covid-19 a ještě méně často vážný průběh. Teď se ale zdá, že se situace mění - konkrétně ve Spojených státech. Počet hospitalizovaných dětí s covidem se za poslední měsíc ztrojnásobil. Nová data ukazují, že rozdíly mezi více a méně proočkovanými americkými státy jsou velké.

Děti ve Spojených státech se do škol vrátily v různých regionech před několika týdny. V řadě z nich bez roušek nebo jiných ochranných opatření.

"Všichni to srovnávají s loňským rokem a říkají: 'Zvládli jsme školní rok loni, zvládneme ho i teď.' Situace se ale hodně změnila," uvedl pro americkou stanici CNN pediatr a specialista na nakažlivé choroby Aaron Milstone z Univerzity Johnse Hopkinse.

Ve Spojených státech se totiž stejně jako jinde začala šířit nakažlivější varianta koronaviru delta. Lidé ale zároveň přestávají nosit roušky a chodí více do restaurací nebo na hromadné akce, jako jsou koncerty či svatby. Řada rodičů také loni děti do školy neposlala, letos už jich ale začalo chodit víc.

Nová vlna koronaviru s sebou nyní přinesla i skokový nárůst počtu nově nakažených dětí a dospívajících, a dokonce i více vážných případů a hospitalizací. Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) minulý pátek zveřejnilo nový výzkum, podle kterého se počet nemocných dětí mladších 17 let během června až srpna asi třiapůlkrát zvedl.

V USA, stejně jako v Česku se mohou nechat očkovat proti koronaviru všechny osoby starší 12 let. Pro nejmenší děti ale zatím žádné schválené očkování není. Přitom právě u dětí do čtyř let byl v USA nárůst hospitalizací skoro nejvyšší.

Navíc celkově každé čtvrté dítě, které bylo převezeno do nemocnice, potřebovalo intenzivní péči. Necelá dvě procenta dětí i zemřela.

Více než 200 dětských nemocnic poslalo prezidentovi Joeu Bidenovi otevřený dopis, podle něhož jsou na hraně kapacity a rychlý nárůst počtů nemocných přestávají zvládat. Obávají se, že se situace bude v následujících týdnech dále zhoršovat.

"Je možné, že bude nedostatek postelí nebo odborníků, kteří by o děti a rodiny v nouzi pečovali," stojí v dopise, který nemocnice koncem srpna odeslaly do Bílého domu.

Když se nemohou nechat očkovat

Nová zpráva CDC také ukazuje na obrovské rozdíly mezi jednotlivými americkými státy. Ačkoliv se malé děti nemohou nechat očkovat nikde, ve státech, kde je obecně vyšší proočkovanost, je jich třikrát až čtyřikrát méně nemocných než ve státech s malou proočkovaností.

"Z těchto dat jasně vyplývá, že kolektivní proočkovanost chrání děti. Čím více lidí se covidem-19 nakazí, tím větší bude i počet nemocných dětí, dětí přijíždějících na pohotovost i těch hospitalizovaných," řekla na tiskové konferenci šéfka CDC Rochelle Walenská.

Ve Spojených státech momentálně přibývá každý den okolo 160 tisíc nově nakažených, což jsou čísla srovnatelná se zatím největší vlnou pandemie na začátku letošního roku.

Celkově už je v zemi více než 50 procent lidí naočkovaných. Alespoň jednu dávku vakcíny pak dostalo přes 75 procent lidí starších 18 let. V zemi ale panují velké regionální rozdíly. Zatímco například ve Vermontu je plně naočkováno 78 procent dospělých lidí, na jihu v Mississippi je to jen 49 procent.

Boj o roušky ve školách

Podle odborníků ale není jasné, jestli je varianta delta pro děti skutečně nebezpečnější než předchozí mutace koronaviru. Je totiž jen možné, že se nakažlivější delta více šíří ve společnosti, a proto je nemocných i více dětí. Nebo že lidé obecně přestávají dodržovat opatření, která je dříve před nákazou chránila.

Experti tvrdí, že děti ve školách by měly mít roušky, ideálně se pohybovat pouze mezi už naočkovanými dospělými a trávit čas venku nebo v dobře větratelných prostorách. To se ale řadě politiků nelíbí.

Právě guvernéři států na jihu USA proti rouškám ve školách bojují. Třeba guvernér Floridy Ron DeSantis pohrozil školám, že pokud je budou po studentech vyžadovat, odebere jim finance.

Někteří rodiče kvůli tomu podali na republikánského guvernéra žalobu a soud před pár dny rozhodl, že skutečně překročil svou pravomoc. Politik se ale proti rozhodnutí odvolal a boj o roušky pokračuje dál.

Dražan: I u dětí může covid končit smrtí, musíme je chránit vakcínou, ne obětovat