Přeskočit na obsah
Benative
20. 12. Dagmar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Americké jednotky zasahují u pobřeží Venezuely. Snaží se zadržet další plavidlo

ČTK

Bezpečnostní složky Spojených států zasahují v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely proti plavidlu, které čelí sankcím, a snaží se ho zadržet, sdělily dnes agentuře Reuters tři zdroje.

Military build up continues in Puerto Rico amid Venezuela tensions
Stíhačka F-35B americké armády startující z vojenské základny v Portoriku.Foto: REUTERS
Reklama

Trojice amerických činitelů nesdělila podrobnosti o tom, kde se zásah odehrává, uvedla ale, že mu velí pobřežní stráž.

Americký prezident Donald Trump, který už týdny stupňuje tlak na venezuelskou vládu, v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají.

Související

Minulý týden Spojené státy u pobřeží Venezuely jeden ropný tanker zabavily, což venezuelský prezident Nicolás Maduro označil za pirátství. Reuters už dříve napsal, že některé tankery, které mířily do Venezuely, po americkém zásahu změnily kurz. Naložené lodě zase raději zůstávají ve venezuelských vodách. Ropa je přitom hlavním zdrojem příjmů venezuelské vlády.

Příští týden se na žádost Venezuely uskuteční mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval obě země k umírněnosti a k dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva včetně Charty OSN.

Reklama
Reklama

Washington otevřeně připouští, že jeho cílem je změna venezuelského režimu. Tvrdí, že se Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Premier League - Wolverhampton Wanderers v Brentford
Premier League - Wolverhampton Wanderers v Brentford
Premier League - Wolverhampton Wanderers v Brentford

Krejčího fatální omyl srazil Wolves. Fantastický Haaland si pohrál s West Hamem

Ani v 17. kole anglické Premier League se fotbalisté Wolverhamptonu nedočkali prvního vítězství. Na domácím hřišti prohráli 0:2 s Brentfordem, srazila je i chyba českého stopera Ladislava Krejčího. Manchester City v pohodě přehrál West Ham 3:0, zejména díky dvěma brankám a jedné asistenci Erlinga Haalanda. Tomáš Souček nastoupil až v 78. minutě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama