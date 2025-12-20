Americké jednotky zasahují u pobřeží Venezuely. Snaží se zadržet další plavidlo

Bezpečnostní složky Spojených států zasahují v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely proti plavidlu, které čelí sankcím, a snaží se ho zadržet, sdělily dnes agentuře Reuters tři zdroje.
Trojice amerických činitelů nesdělila podrobnosti o tom, kde se zásah odehrává, uvedla ale, že mu velí pobřežní stráž.
Americký prezident Donald Trump, který už týdny stupňuje tlak na venezuelskou vládu, v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají.
Minulý týden Spojené státy u pobřeží Venezuely jeden ropný tanker zabavily, což venezuelský prezident Nicolás Maduro označil za pirátství. Reuters už dříve napsal, že některé tankery, které mířily do Venezuely, po americkém zásahu změnily kurz. Naložené lodě zase raději zůstávají ve venezuelských vodách. Ropa je přitom hlavním zdrojem příjmů venezuelské vlády.
Příští týden se na žádost Venezuely uskuteční mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval obě země k umírněnosti a k dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva včetně Charty OSN.
Washington otevřeně připouští, že jeho cílem je změna venezuelského režimu. Tvrdí, že se Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.
Musk je prvním člověkem, jehož majetek pokořil hranici 700 miliard USD
Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 700 miliard dolarů (zhruba 14,5 bilionu Kč). Informoval o tom dnes časopis Forbes. Musk je mimo jiné spoluzakladatelem a šéfem automobilky Tesla.
ŽIVĚRusko nás chce odříznout od Černého moře, naléhá Zelenskyj. Oděsa čelí tvrdým útokům
Rusko v Oděské oblasti drtivě útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se tím snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře.
Krejčího fatální omyl srazil Wolves. Fantastický Haaland si pohrál s West Hamem
Ani v 17. kole anglické Premier League se fotbalisté Wolverhamptonu nedočkali prvního vítězství. Na domácím hřišti prohráli 0:2 s Brentfordem, srazila je i chyba českého stopera Ladislava Krejčího. Manchester City v pohodě přehrál West Ham 3:0, zejména díky dvěma brankám a jedné asistenci Erlinga Haalanda. Tomáš Souček nastoupil až v 78. minutě.
Jedno peklo nestačí? Blízcí pohřešovaných čelí útokům pomatenců
Rodiny pohřešovaných lidí mnohdy čelí útokům a obtěžování. Někteří z těch, kteří na ně útočí, přitom mnohdy věří tomu, že právě oni jsou tím pohřešovaným člověkem. Britští novináři shromáždili příběhy několika rodin, které si to prožily.