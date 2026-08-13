Americké firmy blokují Ukrajincům superzbraň. Obávají se i jejího vylepšení

Americké zbrojovky Raytheon a Lockheed Martin se podle magazínu The Atlantic obávají, že by Ukrajina po získání licence mohla protiraketové střely pro systém Patriot vylepšit a následně vyrábět rychleji a levněji než samotné Spojené státy. Přestože americký prezident Donald Trump licenci Ukrajině už dříve slíbil, její udělení se stále protahuje.
Nejmenovaný republikánský činitel z Washingtonu řekl The Atlantic, že oba američtí výrobci zbraní budou své obavy z udělení licence veřejně zdůvodňovat ochranou duševního vlastnictví a obavami z transferu technologií.
Podle něj je však skutečným problémem strach z konkurence. Výrobci se údajně obávají, že Ukrajinci dokážou střely pro Patriot vylepšit a následně je vyrábět ve velkém, rychleji a za výrazně nižší náklady, než umožňují současné americké výrobní linky. Raytheon ani Lockheed Martin tyto informace veřejně nepotvrdily.
Udělení licence se stále vleče
Trump slíbil licenci na výrobu protiraketových střel Ukrajině během summitu NATO 8. července. Od té doby však své stanovisko několikrát změnil a argumentoval tím, že Spojené státy potřebují tyto střely pro vlastní potřebu.
Začátkem srpna pak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že se s Trumpem na udělení licence skutečně dohodl. Její vydání však podle něj zdržuje byrokracie.
Pro Ukrajinu je přitom otázka dodávek Patriotů zásadní. Rusko pokračuje v balistických útocích na ukrajinská města a Kyjev má protiraketových střel nedostatek. Po ruském útoku z 5. srpna, při němž zemřelo 17 lidí, Zelenskyj uvedl, že Ukrajina v první polovině letošního roku dostala od spojenců třikrát méně protiraketových střel než ve stejném období loni.
Už o týden dříve proto při schůzce s Trumpem požádal o 300 střel Patriot před nadcházející zimou. Americký prezident ale žádost odmítl s odkazem na nedostatek amerických zásob kvůli válce s Íránem.
Spojené státy v blízkovýchodním konfliktu během posledních šesti měsíců podle CSIS spotřebovaly zhruba dvě třetiny svých zásob Patriotů.
Samotná licence Ukrajinu nespasí
Ani případné udělení licence by podle vojenského analytika Lukáše Visingra neznamenalo, že se nedostatek prostředků protivzdušné obrany na Ukrajině v dohledné době vyřeší. Zavedení licenční výroby je totiž mimořádně složité a časově náročné.
„Licenční výroba Patriotů je extrémně složitá věc a trvá strašně dlouho. Když se podíváte na země, které už tu licenci dostaly, jako je Německo nebo Japonsko, tak zjistíte, že zavedení výroby Patriotů je opravdu velmi komplikovaná a komplexní záležitost,“ vysvětluje pro Aktuálně.cz Visingr.
Problém podle něj spočívá mimo jiné v obrovském množství dodavatelů a komponentů. Ukrajina by musela vybudovat nejen samotnou továrnu, ale také celý dodavatelský řetězec. Velká část součástek se navíc i v současnosti vyrábí v zahraničí.
„Vytvořit celý dodavatelský řetězec tak, aby na jedné straně z fabriky vcházely komponenty a materiály a na druhé straně hotové Patrioty, je záležitost na dlouhé měsíce a možná i roky,“ dodal.
Kyjev hledá levnější alternativu
Ukrajina proto vedle snahy získat licenci rozvíjí také vlastní systémy protivzdušné obrany. Jedním z nich je FREYJA, na jehož vývoji Kyjev spolupracuje s evropskými zeměmi. Systém má kombinovat ukrajinská odpalovací zařízení a protiraketové střely s evropskými radary a senzory.
Podle Visingra by jeho zavedení mohlo být výrazně rychlejší než vybudování licenční výroby Patriotů. Výhodou má být také výrazně nižší cena. Zatímco jeden interceptor Patriot stojí řádově několik milionů dolarů, cena střely pro FREYJU by se mohla pohybovat okolo 700 tisíc dolarů.
„Pokud Ukrajinci dostanou evropské technologie a evropské státní peníze, věřím tomu, že třeba za rok touto dobou by FREYJA mohl chránit některá ukrajinská města,“ uvedl.
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