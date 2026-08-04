Americká zbrojní výrobna na Ukrajině poprvé v plamenech. Experti hodnotí ruský útok

Ruská armáda zřejmě poprvé od začátku invaze zaútočila na americkou obrannou společnost působící na Ukrajině. Jedním z terčů pátečního útoku totiž byl i závod firmy Terminal Autonomy, která vyrábí bojové drony využívající také umělou inteligenci. Znalci i média následně nabídli několik interpretací, co může útok znamenat.
Továrnu americké společnosti v pátek zničila ruská balistická raketa. Útok si podle zdrojů nevyžádal žádné oběti, píše britský list The Guardian, který o úderu informoval jako první. Ruská agentura TASS o útoku na závod informovala s odvoláním na ministerstvo obrany, neuvedla však, že výrobnu vlastnila americká společnost.
Terminal Autonomy je americká firma registrovaná ve státě Delaware. Na Ukrajině vyrábí bezpilotní prostředky AQ-400 Scythe a AQ-100 Bayonet určené k přesným úderům na vzdálené cíle. Společnost uvádí, že její drony využívají systémy navádění odolné vůči ruskému elektronickému boji.
Klíčovou technologií firmy je takzvaná „terminální autonomie“ (terminal autonomy). Jde o systém, při němž v závěrečné fázi letu přebírá řízení dronu umělá inteligence. Pokud obránce naruší rádiové nebo mobilní spojení pomocí rušiček, stroj pokračuje k cíli autonomně bez zásahu operátora.
Rusům je to jedno, soudí experti
„Rusy nezajímá, komu výrobní závod patří. Je to pro ně legitimní cíl,“ sdělil britskému listu bývalý vysoký důstojník amerických zpravodajských služeb Anthony Vinci. „Nezáleží na tom, jestli je americký, nebo patří někomu jinému,“ dodal.
Podobný pohled zastává i bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý. „Rusové to budou zdůvodňovat tím, že jde o výrobce zbraní, kterými je Ukrajina napadá,“ řekl pro server Aktuálně.cz.
„Pokud by se podobné útoky opakovaly, může to ale vést i k dalšímu posílení americké podpory,“ dodal. Připomněl, že Rusové už dříve například útočili na výcviková zařízení na Ukrajině, kde se nacházeli i Američané. „Spojené státy určitě počítají s tím, že Rusové budou na taková místa útočit. Tento útok podle mě nechají bez povšimnutí,“ řekl.
Šedivý rovněž připomněl, že americko-ukrajinská vojenská spolupráce je velmi úzká. „Ukrajinci mají úžasné zkušenosti s operačním používáním bezpilotních prostředků, tam jsou absolutní jednička. Ale v těch technologiích bych byl trochu opatrný,“ řekl. „Američané pak dodávají komponenty, které Ukrajinci potřebují a nedokážou je vyrábět,“ dodal.
Reakce na Donalda Trumpa
Ukrajinský deník The Kyiv Post nicméně nabízí i možné politické pozadí související s ojedinělým útokem. List upozornil, že útok přichází v době, kdy se rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa výrazně změnila. Zatímco dříve odmítal Rusko označovat za agresora a zdál se být vstřícnější k pozici Moskvy, v posledních měsících zaujal vůči Rusku tvrdší postoj.
Ukrajinský list v tomto kontextu připomíná, že nedávná schůzka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Trumpem otevřela cestu k možné výrobě střel Patriot na Ukrajině. Ukrajina zároveň urychleně usiluje o společnou výrobu zbraní s americkými společnostmi Lockheed Martin a Raytheon.
S těmito kroky však roste i tlak na ukrajinský obranný průmysl, píše Kyiv Post. Připomíná také nedávný útok ruských balistických raket na výstavu obranného průmyslu v Kyjevské oblasti. Ten si vyžádal nejméně deset mrtvých a přibližně stovku zraněných. Útok navíc přišel jen krátce po jednání Zelenského se zástupci americké společnosti Raytheon o možné spolupráci v oblasti výroby zbraní, uvedla agentura AP.
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