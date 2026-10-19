Americká vláda zakázala úřadům používat AI modely čínské firmy DeepSeek

Americká federální vláda oficiálně zakázala svým civilním úřadům používání modelů umělé inteligence (AI) od čínské společnosti DeepSeek. Tu američtí konkurenti i administrativa prezidenta Donalda Trumpa obviňují z krádeže duševního vlastnictví, píše agentura AFP.
Nařízení vydalo americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti. To má pravomoc nad civilními vládními úřady, ale ne nad armádou a zpravodajskými službami, upozorňuje AFP. Zákaz podle agentury Bloomberg podtrhuje rostoucí soupeření mezi Spojenými státy a Čínou v oblasti AI.
Společnost OpenAI a další americké AI podniky čelí čím dál větší konkurenci ze strany čínských rivalů, kteří nabízejí cenově dostupnější AI modely. Ty jsou navíc většinou otevřené, což umožňuje zákazníkům jejich stažení a úpravu pro vlastní potřeby.
Společnost OpenAI v únoru varovala americké zákonodárce, že firma DeepSeek využívá techniku zvanou destilace k získávání dat z předních amerických AI systémů. Destilace je technika učení modelů, kdy menší model kopíruje znalosti z většího a výkonnějšího modelu.
Cílem je, aby byl výsledný model menší, rychlejší a efektivnější, ale přitom měl podobnou úroveň schopností jako původní model. Obvykle je destilace legální, problém nastane ve chvíli, když někdo trénuje svůj model na odpovědích jiného modelu bez povolení.
Česká vláda již vloni zakázala ve státní správě používat jakékoli produkty společnosti DeepSeek. Rozhodla tak na základě doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
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