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Zahraničí

Americká vláda zakázala úřadům používat AI modely čínské firmy DeepSeek

ČTK
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Americká federální vláda oficiálně zakázala svým civilním úřadům používání modelů umělé inteligence (AI) od čínské společnosti DeepSeek. Tu američtí konkurenti i administrativa prezidenta Donalda Trumpa obviňují z krádeže duševního vlastnictví, píše agentura AFP.

DeepSeek, OpenAI, Ilustrační snímek, AI, umělá inteligence, Čína, technologie
Ilustrační snímekFoto: Reuters
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Nařízení vydalo americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti. To má pravomoc nad civilními vládními úřady, ale ne nad armádou a zpravodajskými službami, upozorňuje AFP. Zákaz podle agentury Bloomberg podtrhuje rostoucí soupeření mezi Spojenými státy a Čínou v oblasti AI.

Společnost OpenAI a další americké AI podniky čelí čím dál větší konkurenci ze strany čínských rivalů, kteří nabízejí cenově dostupnější AI modely. Ty jsou navíc většinou otevřené, což umožňuje zákazníkům jejich stažení a úpravu pro vlastní potřeby.

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Společnost OpenAI v únoru varovala americké zákonodárce, že firma DeepSeek využívá techniku zvanou destilace k získávání dat z předních amerických AI systémů. Destilace je technika učení modelů, kdy menší model kopíruje znalosti z většího a výkonnějšího modelu.

Cílem je, aby byl výsledný model menší, rychlejší a efektivnější, ale přitom měl podobnou úroveň schopností jako původní model. Obvykle je destilace legální, problém nastane ve chvíli, když někdo trénuje svůj model na odpovědích jiného modelu bez povolení.

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Česká vláda již vloni zakázala ve státní správě používat jakékoli produkty společnosti DeepSeek. Rozhodla tak na základě doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

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