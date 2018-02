Americká vláda má už zase peníze. Kongres schválil navýšení rozpočtových výdajů

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Bez souhlasu Kongresu by musely zůstat doma statisíce státních zaměstnanců a federální úřady by musely být uzavřeny. Schvalovací proces musí nyní svým podpisem formálně zakončit prezident Donald Trump.

Washington - Kongres Spojených států v pátek odsouhlasil dlouhodobé financování federální vlády. Učinil tak ale několik hodin poté, co vládě o půlnoci místního času (6:00 SEČ) došly peníze na její provoz.

Dopady krizové situace ale nebudou nijak vážné, neboť peníze zákonodárci zajistili ještě před začátkem pracovního dne. Pokud by ale Kongresem návrh na rozsáhlé navýšení rozpočtových výdajů pro nadcházející dva roky neprošel, musely by doma nuceně zůstat stovky tisíc státních zaměstnanců, úřady by pak fungovaly jen v nouzovém režimu.

Na rozpočtovém balíku k financování vojenských a civilních projektů za stovky miliard dolarů se dohodli demokratičtí a republikánští senátoři, ti pak krátce po půlnoci, tedy již v době platební neschopnosti vlády, opatření schválili poměrem hlasů 71 pro ku 28 proti.

Návrh poté Senát postoupil do Sněmovny reprezentantů, kde pro něj hlasovalo 240 kongresmanů, proti jich bylo 186. Média se shodují, že souhlas sněmovny s nadstranickým návrhem nebyl nijak přesvědčivý. Do poslední chvíle totiž nebylo jasné, zda demokraté senátní úpravu nakonec neodmítnou.

Schvalovací proces musí nyní svým podpisem formálně zakončit prezident Donald Trump, již nyní je ale jasné, že vláda má na své fungování zajištěnou hotovost, takže její úřady dnes mohou normálně pracovat.

Hlasování o návrhu se v Senátu ve čtvrtek zadrhlo, když republikánský senátor Rand Paul žádal o zastřešení státního dluhu. Procedurální překážku v podobě Paulova nesouhlasu se podařilo překonat až po půlnoci, poté rychle následovalo hlasování.