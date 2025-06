Děsivá GBU-57. Jediný klíč k "otevření" skal s tajemným jaderným komplexem Fordo

Pokud by se Spojené státy rozhodly přímo podpořit izraelskou ofenzivu vůči Íránu, jednou z klíčových zbraní, kterou by mohly nasadit, je "bunker-buster" - bomba určená k ničení silně opevněných podzemních cílů. Právě ta je považována za jediný známý prostředek, jak účinně zasáhnout jaderný komplex Fordo, ukrytý hluboko v íránském skalním masivu. Píší o tom agentura AP a The Washington Post.

Co je "bunker-buster" bomba? "Bunker-buster" je pojem, který se používá k označení bomb navržených tak, aby před svým výbuchem pronikly hluboko pod zemský povrch. Nejnovější a zároveň i nejtěžší takovou zbraní v americkém arzenálu je GBU-57 A/B Massive Ordnance Penetrator. Byť jde o vůbec nejtěžší konvenční zbraň v arzenálu USA, neslouží k plošnému ničení, nýbrž k chirurgicky přesným útokům - 13 500 kilogramů vážící bomba řízená pomocí satelitní navigace GPS může proniknout nejméně 60 metrů pod zemský povrch, zasáhnout opevněné cíle a zničit to, nač standardně používané bomby nestačí. Bomby GBU-57 A/B mohou být shazovány jedna za druhou, čímž se s každým dalším novým výbuchem zavrtávají hlouběji pod povrch. Související Radary odhalily obří přesuny letadel, v pohybu jsou i lodě. Žene Trump USA do války? Bomba nese konvenční hlavici, ale vzhledem k faktu, že Írán v jaderném komplexu Fordo vyrábí vysoce obohacený uran, roste míra rizika, že by se po útoku uvolnil do oblasti vysoce radioaktivní materiál. Podle zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) izraelské údery na jiné íránské zařízení Natanz způsobily kontaminaci pouze v samotném zařízení, nikoli v jeho okolí. Podle odborníků neexistují žádné dosavadní zprávy o přímém použití "bunker-buster" bomby v boji. Proč je Fordo pro Izrael klíčový cíl? Agentura AP uvádí, že Fordo je po Natanzu druhým největším íránským zařízením na obohacování uranu - oba komplexy se již staly terčem izraelských náletů. Podle MAAE měly izraelské údery přímý dopad na podzemní haly s centrifugami. Komplex Fordo je zabudovaný do úbočí skalního masivu poblíž města Qom, vzdáleného přibližně 95 kilometrů jihozápadně od íránské metropole Teheránu. Jeho výstavba měla začít okolo roku 2006 a do provozu byl komplex uvedený v roce 2009, kdy i Teherán veřejně přiznal jeho existenci. Jaderný komplex Fordo, ukrytý hluboko v íránských skalách. | Foto: Reuters Nachází se pod zhruba 80 metrů silným skalním masivem, údajně je chráněný íránskými a ruskými raketovými systémy země-vzduch. Právě tyto systémy však už měly být zničeny v rámci probíhající izraelské ofenzivy. Fordo je součástí izraelského plánu na likvidaci íránského raketového a jaderného programu, který izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil za existenční hrozbu pro Izrael. "Celá naše operace musí být skutečně dokončena likvidací Forda," řekl izraelský velvyslanec v USA Jechiel Leiter. Experti však upozorňují, že zničení odstředivek na obohacování uranu v komplexu Fordo by nemuselo nutně znamenat konec íránského jaderného programu. Proč jsou k tomu potřeba Spojené státy? Na papíře by bombu GBU-57 A/B mohl shodit jakýkoli bombardér schopný nést takovou váhu. Realita je však jiná: Spojené státy totiž mají k tomuto účelu nakonfigurovaný pouze neviditelný bombardér B-2 Spirit, kterým disponuje právě pouze americké letectvo. Amerika má podle dostupných údajů k dispozici 19 bombardérů B-2. Letoun má oficiální nosnost přes 18 tun, americké letectvo však úspěšně otestovalo i B-2 naložený dvěma bombami GBU-57 s celkovou hmotností přes 27 tun. 1:34 Spirit of Stealth: 35 Years of B-2 Airpower | Video: Northrop Grumman Bez dotankování doletí bombardéry B-2 až 11 tisíc kilometrů a s jedním natankováním až 18 500 kilometrů. To znamená, že bombardér může zasáhnout prakticky kdekoliv na světě během několika hodin. Například během války v Kosovu na konci 90. let létali piloti B-2 z domovské základny Whiteman Air Force Base v Missouri na okružní lety k zasažení cílů na Balkáně, píše deník The Washington Post. Související Vůdce Teheránu na mušce. Kdo je ajatolláh Chameneí, "slabý nástupce" i klíčový muž Přehled Podle aktuálních informací je americký prezident Donald Trump čím dál více nakloněn přímému americkému zapojení do konfliktu Izrael vs. Írán. V úterý si šéf Bílého domu měl telefonovat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Trump téhož dne vyzval Írán k bezpodmínečné kapitulaci a doporučil obyvatelům Teheránu, aby se evakuovali. Americký prezident také uvedl, že Američané vědí, kde se skrývá nejvyšší íránský vůdce Alí Chameneí, ale že ho nyní nemají v plánu zabít.