Americká soudkyně oznámila zablokování migračního opatření Trumpovy vlády

Americká federální soudkyně v Bostonu uvedla, že se chystá zablokovat migrační opatření administrativy Donalda Trumpa, které se týká lidí z několika zemí ve Střední a Jižní Americe. Uvedla to agentura Reuters. Podle ní se opatření může dotknout zhruba 10 tisíc lidí. Soudkyně Indira Talwaniová tak vyjde vstříc požadavkům organizací na ochranu lidských práv.
Opatření se týká programu, který mohli využít lidé z Kuby, Haiti, Kolumbie, Ekvádoru, Salvadoru, Guatemaly a Hondurasu. V rámci programu, který spustila předchozí administrativa Joea Bidena, mohli někteří rodinní příslušníci držitelů takzvaných zelených karet přijet do Spojených států a pobývat tam do vyřešení svých migračních víz.
Americké ministerstvo domácí bezpečnosti oznámilo v polovině prosince, že program ruší. Podle úřadu bylo opatření využíváno pro obcházení standardních migračních procesů. Krok podle agentury Reuters zapadá do striktnějšího postoje, který má Trump k migraci.
Organizace na ochranu práv migrantů v posledních měsících napadají u soudů řadu opatření, která schvaluje americká vláda. Proti nepříznivým rozhodnutím se zástupci vlády obvykle odvolávají.
ŽIVĚMám svou morálku, nepotřebuji mezinárodní právo, vzkázal Trump
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho moc jako vrchního velitele Spojených států je omezena pouze jeho vlastní morálkou a že nepotřebuje mezinárodní právo.
O jedno místo za nejlepšími. Sáblíková byla na třech kilometrech na ME čtvrtá
Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila na mistrovství Evropy v Tomaszówě Mazowieckém čtvrté místo v závodě na 3000 m.
Nevídaná smršť ve třetí třetině, a Kladno uniká spodku. Olomouc ukončila šňůru Třince
Hokejisté Kladna vyhráli ve 40. kole extraligy v Mladé Boleslavi 5:1 a díky čtvrté výhře z posledních pěti utkání se na 12. místě vzdálili předposlednímu Bruslařskému klubu na rozdíl čtyř bodů. Olomouc ukončila vítěznou šňůru nového třineckého hlavního trenéra Borise Žabky, východočeské derby ovládl Hradec Králové.
Madura soudí v New Yorku 92letý soudce. Ten se dříve postavil i Donaldu Trumpovi
Venezuelský prezident Nicolás Maduro si spolu s manželkou Cillií Floresovou v pondělí vyslechli obvinění z narkoterorismu. Celý případ bude soudit 92letý soudce Alvin Hellerstein, který už v minulosti řešil celou řadu významných kauz. Maduro jakékoliv obvinění odmítl a označil se za válečného zajatce.