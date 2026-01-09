Přeskočit na obsah
Americká soudkyně oznámila zablokování migračního opatření Trumpovy vlády

ČTK,ČTK

Americká federální soudkyně v Bostonu uvedla, že se chystá zablokovat migrační opatření administrativy Donalda Trumpa, které se týká lidí z několika zemí ve Střední a Jižní Americe. Uvedla to agentura Reuters. Podle ní se opatření může dotknout zhruba 10 tisíc lidí. Soudkyně Indira Talwaniová tak vyjde vstříc požadavkům organizací na ochranu lidských práv.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
Donald Trump.Foto: REUTERS
Opatření se týká programu, který mohli využít lidé z Kuby, Haiti, Kolumbie, Ekvádoru, Salvadoru, Guatemaly a Hondurasu. V rámci programu, který spustila předchozí administrativa Joea Bidena, mohli někteří rodinní příslušníci držitelů takzvaných zelených karet přijet do Spojených států a pobývat tam do vyřešení svých migračních víz.

Americké ministerstvo domácí bezpečnosti oznámilo v polovině prosince, že program ruší. Podle úřadu bylo opatření využíváno pro obcházení standardních migračních procesů. Krok podle agentury Reuters zapadá do striktnějšího postoje, který má Trump k migraci.

Organizace na ochranu práv migrantů v posledních měsících napadají u soudů řadu opatření, která schvaluje americká vláda. Proti nepříznivým rozhodnutím se zástupci vlády obvykle odvolávají.

