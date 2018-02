Americká "sametová pěst" znovu v akci. Ivanka Trumpová míří do Jižní Koreje na konec olympiády

před 4 hodinami

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová se zúčastní závěrečné ceremonie zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu. Míří tam i delegace z KLDR.

Pchjongčchang - Má to být hlavní americký trumf, přitahující pozornost médií. Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka dorazí do Jižní Koreje na nedělní závěrečný ceremoniál, který oficiálně ukončí letošní zimní olympiádu.

Když na zahájení olympijských her před dvěma týdny dorazila se vší slávou Kim Jo-čong, sestra severokorejského diktátora Kim Čong-una, neváhala ji místní média přezdívat "severokorejská Ivanka". Teď se Pchjongčchang pomalu chystá na návštěvu té skutečné - Ivanky Trumpové.

Americký Bílý dům se srovnání obou dam brání, jistá paralela se ale jejich návštěvám v Jižní Koreji upřít nedá, píše americký list The New York Times. "Je možné, že Ivanka se pokusí pro Spojené státy udělat to samé, co udělala Kim Jo-čong pro Severní Koreu," nechal se slyšet bývalý americký diplomat specializovaný na KLDR Mintaro Oba.

"Ivanka i Kim Jo-čong odvozují moc od svých rodinných vazeb, jsou schopné získat pozitivní mediální pokrytí a zastoupit tak vůdce, kteří jinak vyvolávají spoustu kontroverzí," cituje jeho slova list The Guardian.

Zatímco americký viceprezident Mike Pence v Koreji na začátku olympiády upozorňoval na porušování lidských práv v KLDR, návštěva Ivanky Trumpové má hrát především na pozitivnější notu ve vztazích mezi Soulem a Washingtonem.

"Ivanka má šanci napravit některé škody způsobené návštěvou viceprezidenta Mikea Pence před dvěma týdny a ukázat, že s (jihokorejským prezidentem) Mun Če-inem dobře vychází," míní diplomat Mintaro Oba. Podle něj ale není jisté, že dobré vztahy mezi oběma zeměmi vydrží i po skončení olympijských her.

Jihokorejský prezident Mun Če-in přitom chystá Ivance Trumpové velkolepé přivítání. Dceru amerického prezidenta bude během jejího pobytu v Koreji doprovázet i manželka jihokorejského prezidenta.

Kimova odveta

Také totalitní Severní Korea vyšle na závěrečný ceremoniál do Pchjongčchangu delegaci. Povede ji místopředseda ústředního výboru Korejské strany práce Kim Jong-čcho. V rámci totalitního režimu diktátora Kim Čong-una má nyní na starosti vztahy mezi oběma Korejemi. V minulosti byl šéfem Kimovy vojenské rozvědky. Tu přitom vláda v Soulu viní z toho, že v roce 2010 nechala torpédovat jihokorejskou korvetu Čchonan se 46 námořníky na palubě.

Stejně jako Ivanka se má i delegace z KLDR osobně setkat s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Setkání americké a severokorejské delegace se ale nechystá. Ivanka Trumpová se podle zpráv z Bílého domu jako fanynka zimních sportů podívá v sobotu i na některé olympijské závody. "Chce povzbudit americké sportovce, znovu potvrdit spojenectví USA a Jižní Koreje a oslavit úspěch her," cituje agentura Reuters z oficiálního prohlášení Bílého domu.

Podle bývalého poradce pro Asii ve vládě amerického prezidenta Baracka Obamy Evana S. Medeirose je mise Trumpovy dcery v Jižní Koreji hlavně taktická. Viceprezident USA Pence totiž před 14 dny s ostrou kritikou KLDR moc v Soulu nepochodil.

"Nemyslím si, že by návštěva Mikea Pence skončila neúspěchem, ale znovu potvrdila, jak tvrdé a nepřizpůsobivé je postavení USA," vysvětlil Medeiros pro deník The New York Times. "Je hezké, když si teď mohou navléknout sametovou rukavici přes ocelovou pěst," uzavřel.

VIDEO: Sestra severokorejského diktátora Kim Čong-una na zimní olympiádě v Pchjongčchangu.