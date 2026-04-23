23. 4. Vojtěch
Reklama
Reklama
Americká neziskovka měla bojovat proti extremismu, teď čelí obvinění z jeho financování

Anna Nix
Americké úřady obvinily tamní Centrum pro boj proti chudobě na Jihu z podvodu. Organizace sleduje extremistické skupiny a hrála velkou roli v boji proti Ku Klux Klanu, nyní ale sama čelí podezření z financování extremismu.

Někteří republikáni skupinu také obvinili z nespravedlivého zaměřování se na konzervativní skupiny, jako jsou například Turning Point USA, Family Research Council a Moms for Liberty, nebo také na jednotlivce spojené s Trumpovou administrativou. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
Reklama

Neziskovou organizaci Centrum pro boj proti chudobě na Jihu (Southern Poverty Law Center) v úterý obvinil úřadující americký ministr spravedlnosti a generální prokurátor Todd Blanche z financování extremistických skupin, proti nimž přitom organizace dlouhodobě bojuje.

Centrum totiž údajně mimo jiné poskytlo finance informátorům, kteří se do extremistických organizací infiltrovali.

Obžaloba zahrnuje šest případů podvodu s bankovním převodem, čtyři případy bankovního podvodu a jednoho případu spiknutí za účelem praní špinavých peněz.

Související

Southern Poverty Law Center (SPLC) má dlouhodobě napjatý vztah s administrativou Donalda Trumpa. Prezident neziskové organizace Richard Cohen uvedl, že se organizace „bude energicky bránit, bude bránit své zaměstnance a svou práci“, citoval jej deník BBC.

Reklama
Reklama

Vadí kontrola konzervatistů i Trumpových lidí

Někteří republikáni centrum také obvinili z nespravedlivého zaměřování se na konzervativní skupiny, jako jsou například Turning Point USA, Family Research Council a Moms for Liberty, nebo také na jednotlivce spojené s Trumpovou administrativou.

Prozatímní předseda SPLC Bryan Fair uvedl, že tato nezisková organizace věnovala posledních 55 let boji proti nadřazenosti bílé rasy a různým formám nespravedlnosti. „Proto nás nepřekvapuje, že jsme další organizací, na niž se tato administrativa zaměřila,“ dodal.

Související

Úterní obžaloba amerického ministerstva spravedlnosti tvrdí, že skupina zaplatila statisíce dolarů informátorům, kteří se infiltrovali do skupin, jako je neonacistická organizace Národní aliance, Ku Klux Klan a Národně socialistické hnutí.

Podle ředitele Faira je nicméně využití informátorů infiltrovaných přímo do struktur extremistů nezbytné. A zdůraznil také, že členům SPLC kvůli charakteru jejich práce stále hrozí nebezpečí. Vzpomněl například incident z roku 1983, kdy na kancelář skupiny někdo zaútočil zápalnou bombou.

Reklama
Reklama

„Centrum extremismus nerozbíjelo, ale vytvářelo“

Dále obžaloba uvádí, že centrum poslalo více než 270 tisíc dolarů (5,5 milionu korun) osobě, která pomáhala naplánovat v roce 2017 pochod s názvem Unite the Right (Sjednoťme pravici) v Charlottesville ve Virginii, při němž zemřeli tři lidé a nejméně 35 dalších bylo zraněno.

„SPLC je nezisková organizace, která se hlásí k boji proti nadřazenosti bílé rasy a rasové nenávisti tím, že informuje donucovací orgány o extremistických skupinách a provádí výzkum s cílem tyto skupiny rozbít. SPLC ovšem tyto skupiny nerozbíjela. Místo toho vytvářela extremismus tím, že platila zdroje za rozdmýchávání rasové nenávisti,“ uvedl ministr spravedlnosti na úterní tiskové konferenci.

Související

Prozatímní šéf centra Fair na obžalobu reagoval kritikou ministerstva spravedlnosti a Trumpovy vlády, která podle něj brojí proti slabým a zneužívá své pravomoci. „Federální vláda je dnes ozbrojena k porušování práv nejzranitelnějších lidí v naší zemi a jakékoli organizace, jako je ta naše, která se postaví proti těmto právům,“ řekl Fair.

Poznamenal také, že SPLC již nespolupracuje s placenými informátory a že v minulosti informace, které shromáždili, sdíleli s policií a FBI.

Reklama
Reklama

Mohlo by Vás zajímat:

Střelba v Minneapolisu, AP. | Video: AP
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Experti vyzvali vládu k zavedení plošné regulace mobilů ve školách

Asi 30 expertů a organizací vyzvalo vládu k zavedení plošné regulace chytrých telefonů ve školách. Omezení by podle nich mělo být doplněné o dlouhodobou a státem zaštítěnou osvětou pro rodiče i žáky, informovala zakladatelka sdružení Digibalanc Michaela Mlíčková Jelínková.

Reklama
ŽIVĚ Zelenskyj ocenil půjčku od EU, první miliardy by chtěl v květnu či červnu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ocenil schválení půjčky 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) od Evropské unie jako důležitý krok pro obranu Ukrajiny i pro vztahy s EU. Kyjev podle něj pracuje na tom, aby Ukrajina získala první část půjčky už v květnu či červnu. Peníze jsou potřebné pro výrobu a nákup zbraní, jakož i na přípravu kritické infrastruktury na příští zimu, vysvětlil.

Reklama
Reklama
Reklama