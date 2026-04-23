Americká neziskovka měla bojovat proti extremismu, teď čelí obvinění z jeho financování

Americké úřady obvinily tamní Centrum pro boj proti chudobě na Jihu z podvodu. Organizace sleduje extremistické skupiny a hrála velkou roli v boji proti Ku Klux Klanu, nyní ale sama čelí podezření z financování extremismu.
Neziskovou organizaci Centrum pro boj proti chudobě na Jihu (Southern Poverty Law Center) v úterý obvinil úřadující americký ministr spravedlnosti a generální prokurátor Todd Blanche z financování extremistických skupin, proti nimž přitom organizace dlouhodobě bojuje.
Centrum totiž údajně mimo jiné poskytlo finance informátorům, kteří se do extremistických organizací infiltrovali.
Obžaloba zahrnuje šest případů podvodu s bankovním převodem, čtyři případy bankovního podvodu a jednoho případu spiknutí za účelem praní špinavých peněz.
Southern Poverty Law Center (SPLC) má dlouhodobě napjatý vztah s administrativou Donalda Trumpa. Prezident neziskové organizace Richard Cohen uvedl, že se organizace „bude energicky bránit, bude bránit své zaměstnance a svou práci“, citoval jej deník BBC.
Vadí kontrola konzervatistů i Trumpových lidí
Někteří republikáni centrum také obvinili z nespravedlivého zaměřování se na konzervativní skupiny, jako jsou například Turning Point USA, Family Research Council a Moms for Liberty, nebo také na jednotlivce spojené s Trumpovou administrativou.
Prozatímní předseda SPLC Bryan Fair uvedl, že tato nezisková organizace věnovala posledních 55 let boji proti nadřazenosti bílé rasy a různým formám nespravedlnosti. „Proto nás nepřekvapuje, že jsme další organizací, na niž se tato administrativa zaměřila,“ dodal.
Úterní obžaloba amerického ministerstva spravedlnosti tvrdí, že skupina zaplatila statisíce dolarů informátorům, kteří se infiltrovali do skupin, jako je neonacistická organizace Národní aliance, Ku Klux Klan a Národně socialistické hnutí.
Podle ředitele Faira je nicméně využití informátorů infiltrovaných přímo do struktur extremistů nezbytné. A zdůraznil také, že členům SPLC kvůli charakteru jejich práce stále hrozí nebezpečí. Vzpomněl například incident z roku 1983, kdy na kancelář skupiny někdo zaútočil zápalnou bombou.
„Centrum extremismus nerozbíjelo, ale vytvářelo“
Dále obžaloba uvádí, že centrum poslalo více než 270 tisíc dolarů (5,5 milionu korun) osobě, která pomáhala naplánovat v roce 2017 pochod s názvem Unite the Right (Sjednoťme pravici) v Charlottesville ve Virginii, při němž zemřeli tři lidé a nejméně 35 dalších bylo zraněno.
„SPLC je nezisková organizace, která se hlásí k boji proti nadřazenosti bílé rasy a rasové nenávisti tím, že informuje donucovací orgány o extremistických skupinách a provádí výzkum s cílem tyto skupiny rozbít. SPLC ovšem tyto skupiny nerozbíjela. Místo toho vytvářela extremismus tím, že platila zdroje za rozdmýchávání rasové nenávisti,“ uvedl ministr spravedlnosti na úterní tiskové konferenci.
Prozatímní šéf centra Fair na obžalobu reagoval kritikou ministerstva spravedlnosti a Trumpovy vlády, která podle něj brojí proti slabým a zneužívá své pravomoci. „Federální vláda je dnes ozbrojena k porušování práv nejzranitelnějších lidí v naší zemi a jakékoli organizace, jako je ta naše, která se postaví proti těmto právům,“ řekl Fair.
Poznamenal také, že SPLC již nespolupracuje s placenými informátory a že v minulosti informace, které shromáždili, sdíleli s policií a FBI.
Mohlo by Vás zajímat:
Experti vyzvali vládu k zavedení plošné regulace mobilů ve školách
Asi 30 expertů a organizací vyzvalo vládu k zavedení plošné regulace chytrých telefonů ve školách. Omezení by podle nich mělo být doplněné o dlouhodobou a státem zaštítěnou osvětou pro rodiče i žáky, informovala zakladatelka sdružení Digibalanc Michaela Mlíčková Jelínková.
O2 TV zanikne, přejde pod TV Nova. Fúzi schválila vysílací rada
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) povolila sloučení společností TV Nova a O2 TV. Uvedla to v tiskové zprávě po čvtrtečním zasedání.
Uvázlou velrybu Timmyho chtějí ochranáři odvézt do moře nákladním člunem
K záchraně velryby uvázlé na severu Německa chtějí nyní ochranáři využít nákladní člun, který je možné zčásti zaplavit vodou. Dřívější plán na přeložení velryby na plachtu s pontony zavrhli. Keporkak, který leží u ostrova Poel v Baltském moři, se podle policie stále hýbe a dýchá.
Tvrdý trest. Bořil bude za svůj psychotický výstup pykat, sezona pro něj skončila
Fotbalista Slavie Jan Bořil za vyloučení ve víkendovém utkání 30. kola první ligy v Hradci Králové dostal trest zákazu startu na sedm soutěžních utkání. Sezona tak pro něj šest kol před koncem skončila.
ŽIVĚ Zelenskyj ocenil půjčku od EU, první miliardy by chtěl v květnu či červnu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ocenil schválení půjčky 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) od Evropské unie jako důležitý krok pro obranu Ukrajiny i pro vztahy s EU. Kyjev podle něj pracuje na tom, aby Ukrajina získala první část půjčky už v květnu či červnu. Peníze jsou potřebné pro výrobu a nákup zbraní, jakož i na přípravu kritické infrastruktury na příští zimu, vysvětlil.