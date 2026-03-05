Americká ministryně Noemová, zodpovědná za ICE, ve funkci skončí, oznámil Trump

Americká ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová k 31. březnu ve funkci skončí, oznámil ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social prezident Donald Trump. Novým ministrem vnitřní bezpečnosti by se podle něj měl stát republikánský senátor z Oklahomy Markwayne Mullin. Potvrdit ho ve funkci ještě musí Senát, do té doby však může Mullin začít pracovat jako úřadující ministr.
Noemová je první členkou Trumpovy druhé vlády, která opustí ministerské křeslo. Její odchod uzavírá bouřlivé období ve funkci, během něhož dohlížela na kontroverzní tvrdé praktiky v prosazování imigračních zákonů, které vyvolaly protesty a soudní žaloby, poznamenala agentura AP.
"Ministryně Kristi Noemová, která nám dobře sloužila a dosáhla mnoha skvělých výsledků (zejména na hranici!), bude jmenována zvláštní vyslankyní pro iniciativu Štít pro Ameriky, naši novou bezpečnostní iniciativu v západní hemisféře, kterou oznámíme v sobotu v Doralu na Floridě," uvedl Trump a poděkoval Noemové.
"Markwayne, bojovník za hnutí MAGA a bývalý neporažený profesionální bojovník MMA, má skutečně dobré vztahy s lidmi a zná moudrost a odvahu potřebnou k prosazení naší agendy Ameriky na prvním místě. Jako jediný domorodý Američan v Senátu je Markwayne fantastickým zastáncem našich úžasných kmenových komunit," uvedl Trump a připomněl, že Mullin má za sebou tři roky v Senátu a deset let ve Sněmovně reprezentantů, kde podle prezidenta odvedl skvělou práci.
Oznámení přichází dva dny poté, co Noemová v Senátu vypovídala o protiimigračním zásahu ve městě Minneapolis. Před senátním výborem pro soudnictví se objevila poprvé od chvíle, kdy agenti úřadů spadajících pod její ministerstvo (DHS) zabili dva Američany.
Noemová čelila kritice za způsob řízení Trumpova zásahu proti nelegální migraci, zejména po zastřelení dvou demonstrantů v Minneapolisu příslušníky imigračních úřadů. Bývalá guvernérka Jižní Dakoty byla také kritizována za způsob, jakým její ministerstvo utratilo miliardy dolarů, které mu přidělil Kongres.
ŽIVĚ Trump uvedl, že chce být zapojen do výběru příštího lídra Íránu
Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Řekl to v osmiminutovém telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
Výzva, jaká tu dlouhá léta nebyla. Formule 1 nabídne nové vozy, motory i týmy
Obhájce titulu Lando Norris a dalších 21 jezdců se v neděli ráno našeho času postaví na start Velké ceny Austrálie. Pro formuli 1 to nebude jen začátek nové sezony, ale hned celé nové éry.
„Alláhu akbar!“ Kadyrovův muž jde do boje proti „antikristu“ Trumpovi
Velitel čečenské jednotky Achmat Apti Alaudinov ve videu vyjádřil podporu Íránu a vyzval k vyzbrojení spojenců proti Západu. Současně ostře zaútočil na amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého označil za „antikrista“. Alaudinov, o němž se spekuluje jako o možném nástupci nemocného lídra Čečenska Ramzana Kadyrova, zároveň naznačil ochotu osobně se zapojit.
Internet zasypala podpora dubajských vládců, přidal se i jeden Čech. Jde o vládní PR?
Když se nad Dubají v posledních dnech objevily rakety a drony vyslané z Íránu, mnozí obyvatelé města zažili okamžiky, které byly pro jeden z nejluxusnějších a nejbezpečnějších koutů světa téměř nepředstavitelné. Záběry protivzdušné obrany a požárů u ikonických hotelů se rychle objevily na sociálních sítích – a spolu s nimi i reakce influencerů, kteří v emirátu žijí.
Zničili jste jí život, rozčiloval se Babiš nad osudem sobě blízké ženy. Chce jí pomoct
Premiér Andrej Babiš při svém čtvrtečním vystoupení před poslanci mluvil především o sobě, když vysvětloval, proč nechce být vydaný k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. V jednu chvíli se ale zmínil o ženě, která je s ním propojena víc, než by si patrně přála. A která může zaplatit za zmiňovanou kauzu víc než samotný Babiš.