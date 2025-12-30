Americká firma Ocean Infinity bude znovu pátrat po zmizelém stroji z letu MH370

Americká firma Ocean Infinity po několika měsících obnovuje pátrání po letadle společnosti Malaysia Airlines, které před 11 lety za dosud neznámých okolností zmizelo v Indickém oceánu při letu MH370. Akce trvající 55 dní by mohla být poslední šancí pro rodiny 239 obětí, které chtějí získat odpovědi na mnoho otázek, napsala v úterý agentura DPA.
Aerolinky 8. března 2014 oznámily, že ztratily kontakt se strojem, který s pasažéry ze 14 zemí letěl z malajsijské metropole Kuala Lumpur do Pekingu a z neznámého důvodu se odchýlil od své trasy. Předpokládá se, že se Boeing 777 zřítil v jižní části Indického oceánu západně od australského pobřeží a je v až sedmikilometrové hloubce.
Vrak se hledal několikrát: rozsáhlé mezinárodní pátrání skončilo v roce 2017 a soukromá firma Ocean Infinity se pak snažila stroj lokalizovat mezi lednem a květnem 2018, kdy prozkoumala více než 112 tisíc kilometrů čtverečních mořského dna, ale bez úspěchu. Ačkoli bylo dosud na různých pobřežích nalezeno několik desítek trosek, stále se hledá hlavní trup letadla, pasažéři i černá skříňka.
Ocean Infinity novou akci zahajuje poté, co letos od února do dubna prohledávala mořské dno asi 1500 kilometrů od západoaustralského Perthu. Dnes obnovené pátrání má i s přestávkami trvat 55 dní a zaměřit se na 15 tisíc kilometrů čtverečních, kde by se havarovaný letoun mohl s největší pravděpodobností nacházet. Malajsijská vláda se na tom dohodla s americkou firmou, které v případě nalezení trosek zaplatí 70 milionů dolarů (přes 1,4 miliardy Kč).
