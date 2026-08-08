Americká firma chystá vrty na největším ostrově světa. Nedali jsme vám povolení, varuje ji Grónsko

Grónsko varovalo americkou firmu Greenland Energy, která se bez povolení chystá provádět průzkumné vrty na největším ostrově světa. Píše o tom v sobotu britský deník The Guardian. Grónsko je součástí Dánského království a americký prezident Donald Trump opakovaně vyjádřil přání dostat ostrov, který má strategický význam i nerostné bohatství, pod americkou kontrolu.
Ropná společnost napojená na Trumpa se připravuje na hloubení vrtů v odlehlé oblasti Jameson Land, přestože od místních úřadů neobdržela povolení. V době, kdy americký prezident obnovuje své hrozby týkající se ovládnutí rozsáhlého arktického území, firma v posledních dnech na východním pobřeží Grónska přivezla materiál pro přípravu vrtů.
To vedlo grónskou autonomní vládu na konci července k vydání „důrazného varování“, že k vyložení soupravy nebylo uděleno žádné povolení. „Všechny budoucí logistické záležitosti musí být před provedením konzultovány a schváleny úřadem pro nerostné zdroje,“ uvedla vláda v prohlášení.
O dva dny později Trump na své sociální síti Truth Social zveřejnil svůj poslední výhrůžný příspěvek s fotografickou koláží, na níž se tyčí nad grónskou vesnicí.
Larry Swets, šéf Greenland Energy, ujistil, že ropný projekt „nesouvisí s americkou anexí“.
Vedoucí pracovníci loni založené texaské společnosti Greenland Energy tvrdí, že pod oblastí Jameson Land by mohla být ropa v hodnotě jednoho bilionu dolarů (zhruba 21 bilionů korun). Oznámili plány utratit 60 milionů dolarů za vyhloubení dvou vrtů, aby to zjistili.
Ačkoli Grónsko v roce 2021 z ekologických důvodů přestalo vydávat nové ropné licence, britská společnost s názvem 80 Mile si zajistila průzkumná práva v oblasti Jameson Land. Podle jejích dokumentů Greenland Energy získá většinový podíl v projektu výměnou za financování průzkumu, ačkoli k jeho pokračování stále potřebuje povolení místní vlády.
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