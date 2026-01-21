Americká armáda obsadila sedmý tanker porušující námořní blokádu Venezuely

Americká armáda obsadila sedmý tanker podezřelý z porušování sankcí uvalených na venezuelskou ropu. Uvedly to agentury AP a AFP.
Podle velitelství amerických ozbrojených sil pro oblast Latinské Ameriky (SOUTHCOM), které o události informovalo na síti X, se operace proti lodi uskutečnila ve středu ráno místního času v Karibiku. Americký prezident Donald Trump nařídil blokádu Venezuely v prosinci.
„Americká armáda s podporou ministerstva vnitřní bezpečnosti bez incidentů zadržela loď Sagitta,“ sdělilo velitelství. Operace podle něj dokazuje odhodlání zajistit, aby ropa Venezuelu opouštěla pouze zákonně a koordinovaně.
„Znovu potvrzujeme, že ochrana amerického lidu je pro nás na prvním místě,“ doplnily síly Spojených států v prohlášení. Podle AP neupřesnily, zda kontrolu nad plavidlem převzala americká pobřežní stráž, jako tomu bylo v případě předchozích zabavení.
Po zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými silami na začátku ledna Washington představil svůj plán na prodej venezuelské ropy do zahraničí. Schéma počítá s tím, že ropu budou prodávat Spojené státy a výnosy budou ukládat na účty pod svou kontrolou. Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová dnes uvedla, že země díky tomuto plánu obdržela v první platbě 300 milionů dolarů (6,2 miliardy Kč) z prodeje ropy.
Trump blokádu vyhlásil krátce před únosem Madura. Následně uvedl, že Spojené státy chtějí mít plný přístup k venezuelskému ropnému sektoru. V uplynulých měsících Spojené státy přesunuly do Karibiku velké množství svých vojenských lodí včetně letadlové lodě USS Gerald R. Ford. Tvrdily, že tak činí kvůli zásahům proti pašerákům drog.
Mezi sedmi ropnými tankery zadrženými Spojenými státy je i loď spojená s Ruskem, která byla zadržena v severním Atlantiku po několik týdnů trvajícím pronásledování.
Stovky bojovníků Islámského státu utekly z vězení. S nimi zřejmě i teroristé z Evropy
Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 bojovníků Islámského státu. Uvedla to Kurdská koalice Syrských demokratických sil (SDF). Islamistům se v pondělí podařilo utéct během intenzivních bojů mezi syrskou armádou a SDF v okolí věznice. K bojům došlo poté, co selhala nedělní dohoda o příměří.
Muchová otočila zápas s americkou outsiderkou. Nezničilo ji ani 11 es soupeřky
Karolína Muchová zdolala v druhém kole tenisového Australian Open Alycii Parksovou z USA 4:6, 6:4, 6:4. Česká hráčka uspěla i přes 11 es její v žebříčku o 80 míst hůře postavené soupeřky.
"Jste opilí ignoranti." Španěl se pustil do diváků, kteří se mu smáli
Španělského tenistu Alejandra Davidoviche naštvalo během zápasu 2. kola Australian Open chování některých diváků.
ŽIVĚPrioritou je protivzdušná obrana státu, prodej letounů L-159 by nebyl výhodný, řekl Zůna
Bitevní letouny L-159 jsou součástí protivzdušné obrany České republiky, která je dle vlády prioritou. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) tak reagoval na ukrajinský zájem o tyto stroje.
Prezident poslal Juchelkovi jasný vzkaz. Hrad reagoval na nařčení, že porušuje zákon
Sněmovní tahanice okolo snižování odvodů živnostníkům přerostly do sporu o švarcsystém. Nelegální formu zaměstnávání, kvůli které stále častěji padají tučné pokuty. Někteří politici otevřeně přiznávají, že jsou součástí nezákonných praktik a opět vyzývají k definitivnímu vyřešení.