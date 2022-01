Američané museli zveřejnit záběry zpackaného útoku dronu. Nepřežilo sedm dětí

Americká armáda musela zveřejnit videozáznam z útoku bezpilotního letounu v jedné z kábulských čtvrtí, při kterém zahynulo deset civilistů včetně sedmi dětí. Pentagon se podřídil zákonu o svobodném přístupu k informacím, který v žalobě uplatnil deník The New York Times.

Útok z 29. srpna 2021 na automobil u rodinného domu armáda původně obhajovala, ale později jej označila za tragický omyl a omluvila se. Na konci minulého roku Pentagon uvedl, že žádný americký voják nebude za útok pohnán k odpovědnosti.

Videa obsahují celkem 25 minut záběrů ze dvou bezpilotních letounů MQ-9 Reapers. Nově odtajněné záběry ukazují, jak armáda rozhodovala o životě a smrti na základě snímků, které byly nejasné, těžko interpretovatelné v reálném čase a náchylné ke zkreslení v úsudku, píšou ve svém článku The New York Times.

Armáda ten den pracovala pod extrémním tlakem, aby zabránila dalšímu útoku na vojáky a civilisty uprostřed chaotického stahování z Afghánistánu. Domnívala se, že sleduje teroristu Islámského státu jedoucího v bílé Toyotě, který by mohl bezprostředně odpálit bombu poblíž kábulského letiště.

Jak používat letecké údery v době dronů v ulicích měst?

Místo toho se však jednalo o Zemariho Ahmadiho, pracovníka humanitární organizace. Na videozáznamech je podle NYT vidět, jak auto přijíždí a couvá do dvora v obytné ulici. Jsou vidět rozmazané postavy, které se pohybují po dvoře, a děti, které se procházejí po ulici předtím, než dvůr pohltí oheň ze střely Hellfire. Poté je vidět, jak se sousedé ze střech snaží uhasit požár.

Příbuzní řekli deníku The Times, že některé děti spěchaly pana Ahmadího přivítat - jedno z nich nastoupilo do jeho auta - když se vrátil domů do domu, ve kterém žily čtyři vzájemně propojené rodiny.

Občas rozmazané záběry z dronů nyní budou zkoumány ohledně rizika chyb, které provází každé rozhodnutí vypálit raketu v hustě obydlené čtvrti. Zveřejnění podle deníku pravděpodobně opět zvedne debatu o pravidlech pro letecké údery a ochraně civilistů v době útoků dronů.