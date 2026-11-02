Američanka stane v čele vatikánského ministerstva, bude první ženou z řad laiků

Devětatřicetiletá americká mediální manažerka Maria Montserratová Alvaradová se tento týden stala novou šéfkou komunikace Vatikánu a první ženou z řad laiků v čele některého z takzvaných dikasterií, což je vatikánská obdoba ministerstev. Informovala o tom v pondělí agentura AFP.
Američanka mexického původu bude také první neitalskou osobou v čele rozsáhlého úřadu pro komunikaci, které dohlíží na veškeré televizní, rozhlasové a tiskové aktivity Vatikánu a také na jeho tiskovou kancelář.
Analytici tvrdí, že jmenování ženy-profesionálky do této klíčové funkce signalizuje, že papež Lev XIV. vnímá ženy jinak než jeho předchůdci ve Vatikánu, kde dosud vysoké funkce zastávaly nanejvýše řeholní sestry.
Její jmenování, oznámené v červnu, překvapilo i samotnou Alvaradovou „Nepřihlásila jsem se, nebyla jsem vybrána prostřednictvím standardního výběrového řízení,“ uvedla v televizním rozhovoru s americkou katolickou mediální společností EWTN News, kde od roku 2023 působí jako ředitelka.
Podle Alvaradové šlo o „jmenování od Svatého otce“, ve Spojených státech narozeného papeže Lva XIV.
EWTN News je zpravodajská divize Eternal Word Television Network, největší katolické televizní sítě ve Spojených státech, která se stala důležitým referenčním bodem pro konzervativní katolíky.
Její vztahy s Vatikánem nebyly vždy vřelé. Některé pořady této stanice budily kontroverze kvůli kritice na adresu předchozího papeže Františka, reformně orientovaného pontifika, který se netěšil oblibě některých členů konzervativního křídla církve, zejména v USA.
V roce 2021 si František veřejně postěžoval na „významný katolický televizní kanál, který neustále kritizuje papeže“. „Osobně si možná zasloužím útoky a urážky, protože jsem hříšník, ale církev si to nezaslouží. Je to dílo ďábla,“ řekl tehdy.
Alvaradová v tu dobu působila jako moderátorka EWTN. Narodila se v Mexiku, jako dítě se přestěhovala do Spojených států a vyrůstala v Miami, než se vydala do Washingtonu za studiem. Čtrnáct let pracovala v Becket Fund for Religious Liberty, neziskové právní firmě, která hájí náboženskou svobodu.
V čele EWTN News od roku 2023 dohlížela na mezinárodní mediální platformy, které vytvářely obsah v sedmi jazycích pro televizi, tisk, rozhlas, digitální média a sociální sítě.
Alvaradová neplánovala kariéru v médiích ani komunikaci. V rozhovoru pro EWTN kdysi uvedla, že její „velkou touhou vždy bylo vdát se a mít děti“. Byla vdaná, nyní je však rozvedená a církev její manželství mezitím prohlásila za neplatné.
Alvaradová nahradí 70letého Paola Ruffiniho, kterého v roce 2018 jmenoval papež František. Ruffini byl prvním laikem v čele některého z vatikánských dikasterií.
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