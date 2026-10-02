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Zahraničí

Američanka, která přežila vlastní popravu, je v kritickém stavu. Prognóza není možná

ČTK
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Američanka Christa Pikeová, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě smrtící injekcí, je v kritickém stavu. Oznámili to její právní zástupci. Lékaři jí poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím není možná.

Christa Pike enters a Knox County Criminal Court
Nyní 50letá Pikeová v lednu 1995 spolu se svým 17letým přítelem a další spolupachatelkou zabili spolužačku.Foto: REUTERS – J. Miles Cary
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Agentura DPA píše, že obhájci Pikeové žádají guvernéra státu Tennessee Billa Leea, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní odnětí svobody.

Tato nyní 50letá žena byla k trestu smrti odsouzena před 30 lety za vraždu spolužačky z centra odborné přípravy.

Její obhájce Randy Spivey ve čtvrtek na tiskové konferenci popisoval, že pokus o popravu Piekové provázelo mnoho problémů. Zavedení kanyly podle něho trvalo asi hodinu a jen na levé paži své mandantky napočítal sedm vpichů. Jedna z jehel byla po vytažení ohnutá.

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Při podávání smrtící látky se ženina pravá praže zbarvila dofialova a okolo míst vpichů se objevily puchýře a popáleniny. Po podání první dávky látky pentobarbitalu Spivey slyšel Pikeovou mluvit a zpívat. Celkem dostala dávky dvě.

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Obhajoba kritizuje také nedostatky v transparentnosti popravy. "To, co se včera stalo, bylo nejen neefektivní, ale také kruté a trýznivé," řekl Spivey.

Poprava Pikeové se konala ve středu poté, co selhaly opakované snahy jejích obhájců zabránit výkonu hrdelního trestu soudní cestou. Nakonec americký nejvyšší soud rozhodl, že úřady popravu vykonat mohou.

Guvernér Tennessee Lee nařídil tento případ vyšetřit a do konce letošního roku pozastavil popravy v tomto státě.

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