Přeskočit na obsah
Benative
10. 10. Marina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Američanka, která přežila popravu smrtící injekcí, je zpátky ve vězení

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Americká vražedkyně Christa Pikeová, která minulý týden přežila dvě smrtící injekce při popravě v Tennessee, byla propuštěna z nemocnice a převezena zpět do vězení. S odkazem na její právní tým to v sobotu uvedla agentura AP.

FILE PHOTO: Tennessee set to execute a woman for the first time in two centuries
FILE PHOTO: Death row inmate Christa Pike, held at Riverbend Maximum Security Institution (RMSI) in Tennessee and convicted of murdering a schoolmate three decades ago, who is due to be executed by lethal injection on September 30, 2026 is shown in this 2023 Tennessee Department of Correction booking photograph. Tennessee Department of Correction/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. QUALITY FROM SOURCE./File PhotoFoto: Reuters
Reklama

"Je vděčná záchranářům a svému lékařskému týmu za péči za těchto mimořádných okolností. Nadále dostává lékařskou péči ve věznici," stojí v prohlášení právníků.

Nyní 50letá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před třiceti lety, a to za vraždu, kterou spáchala jako 18letá v roce 1995 se 17letým přítelem. Svou 19letou spolužačku Colleen Slemmerovou vylákali do lesa, kde ji mučili a než ji zabili, vyryli jí do hrudi pentagram. Pikeové tehdejší přítel vzhledem k neplnoletosti dostal trest doživotí.

Související

Poprava Pikeové se konala 30. září, ale žena přežila podání první i druhé dávky pentobarbitalu a byla následně převezena do nemocnice. Protokol státu Tennessee pro popravy stanovuje, že pokud vězeň po podání první sady injekcí nezemře, je třeba aplikovat druhou sadu. Neuvádí však, co se stane, pokud je odsouzený naživu i poté.

Soud nařídil zachovat veškeré důkazy související s nedokonanou popravou, což by mohlo sloužit k žalobě proti státu. Právní tým Pikeové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění. Republikánská kandidátka na guvernérku státu Marsha Blackburnová naopak uvedla, že by se mělo znovu popravovat na elektrickém křesle.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: „Přátelit se s vrahem je taktika.“ Kriminalista řekl, jak usvědčil kanibala Hojera.

„Náhodně mi to přiznal na chodbě a pak to odvolal,“ kriminalista Jan Štoček popsal dopadení vraha a kanibala Ladislava Hojera. | Video: Tým Spotlight
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Fotbal - Chance Liga - 26/27 - Plzeň - Mladá Boleslav
Fotbal - Chance Liga - 26/27 - Plzeň - Mladá Boleslav
Fotbal - Chance Liga - 26/27 - Plzeň - Mladá Boleslav

Plzeňské parády zmrazily Boleslav. Artis historickou kanonádou šokoval Hradec

Fotbalisté Plzně porazili v 10. ligovém kole Mladou Boleslav 3:0. Druhé výhry se dočkal Artis, v Hradci Králové zvítězil 4:2, což je jeho největší kanonáda v nejvyšší soutěži v historii. Neuspěl druhý brněnský klub, Zbrojovka podlehla doma 0:1 Jablonci. Stejným výsledkem si poradili Bohemians s ostravským Baníkem.

Reklama
ČR-volby-senát-ODS-obce-Praha-FASTPIX
ČR-volby-senát-ODS-obce-Praha-FASTPIX
ČR-volby-senát-ODS-obce-Praha-FASTPIX

Postřehy Pavla Štrunce: Babišův výsměch nezabral, ODS přišla zradou o senátora

„Natržená prdel“ se nekonala. Jan Grolich na Vyškovsku porazil kandidátku ANO už v prvním kole, přesto může Babišovo hnutí v Senátu výrazně posílit. ODS naopak ztratila dlouholetého senátora v Plzni, kde její plány zkřížil Karel Řehka podporovaný STAN. A Praha? Tam senátní volby znovu ukázaly, jak obtížně hledají opoziční strany společnou řeč, přestože deklarují stejný cíl – zastavit ANO.

Reklama
Reklama
Reklama