Američanka, která přežila popravu smrtící injekcí, je zpátky ve vězení

Americká vražedkyně Christa Pikeová, která minulý týden přežila dvě smrtící injekce při popravě v Tennessee, byla propuštěna z nemocnice a převezena zpět do vězení. S odkazem na její právní tým to v sobotu uvedla agentura AP.
"Je vděčná záchranářům a svému lékařskému týmu za péči za těchto mimořádných okolností. Nadále dostává lékařskou péči ve věznici," stojí v prohlášení právníků.
Nyní 50letá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před třiceti lety, a to za vraždu, kterou spáchala jako 18letá v roce 1995 se 17letým přítelem. Svou 19letou spolužačku Colleen Slemmerovou vylákali do lesa, kde ji mučili a než ji zabili, vyryli jí do hrudi pentagram. Pikeové tehdejší přítel vzhledem k neplnoletosti dostal trest doživotí.
Poprava Pikeové se konala 30. září, ale žena přežila podání první i druhé dávky pentobarbitalu a byla následně převezena do nemocnice. Protokol státu Tennessee pro popravy stanovuje, že pokud vězeň po podání první sady injekcí nezemře, je třeba aplikovat druhou sadu. Neuvádí však, co se stane, pokud je odsouzený naživu i poté.
Soud nařídil zachovat veškeré důkazy související s nedokonanou popravou, což by mohlo sloužit k žalobě proti státu. Právní tým Pikeové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění. Republikánská kandidátka na guvernérku státu Marsha Blackburnová naopak uvedla, že by se mělo znovu popravovat na elektrickém křesle.
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