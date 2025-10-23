Američané zaútočili v Tichém oceánu na další člun "narkoteroristů", tři z nich zabili

"Dnes, na pokyn (amerického) prezidenta Donalda Trumpa, provedlo ministerstvo války další smrtící kinetický úder na loď provozovanou organizací označovanou jako teroristická. Nyní již mrtví teroristé se opět zabývali pašováním drog ve východním Pacifiku," uvedl Hegseth. Ministerstvo války je jiné označení pro americké ministerstvo obrany.
Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025
Hegseth k příspěvku připojil video ukazující plující loď, oslňující výbuch a hořící palubu. Zásah byl proveden v mezinárodních vodách a cílil na tři muže, ministrem označované jako narkoteroristy.
Trump útoky na plavidla obhajuje tvrzením, že USA vedou ozbrojený konflikt s drogovými kartely. Opírá se přitom o stejný právní základ, jaký použila administrativa prezidenta George W. Bushe po útocích z 11. září při vyhlášení války terorismu. S podezřelými pašeráky zachází, jako by šlo o nepřátelské vojáky v klasické válce, místo aby je zadržela a trestně stíhala.
Tento výklad zpochybňuje řada právních odborníků a zákonodárců. V pátek oznámil svou rezignaci americký námořní admirál Alvin Holsey, jenž na sílící údery Pentagonu na lodě v Karibiku dohlížel.