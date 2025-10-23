Zahraničí

Američané zaútočili v Tichém oceánu na další člun "narkoteroristů", tři z nich zabili

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Spojené státy provedly další útok na loď v Tichém oceánu, při němž zahynuli tři lidé podezřelí z nelegálního obchodování s drogami. Na síti X to v noci na čtvrtek napsal americký ministr obrany Pete Hegseth, který ve středu informoval o jiném úderu ve stejné oblasti a o dvou obětech. Jedná se o druhý incident v Pacifiku; sedm dalších se dříve odehrálo v Karibiku, vyžádaly si nejméně 34 životů.
"Nyní již mrtví teroristé se opět zabývali pašováním drog ve východním Pacifiku," uvedl na síti X americký ministr obrany Pete Hegseth k útoku amerických sil v Pacifiku.
"Nyní již mrtví teroristé se opět zabývali pašováním drog ve východním Pacifiku," uvedl na síti X americký ministr obrany Pete Hegseth k útoku amerických sil v Pacifiku.

"Dnes, na pokyn (amerického) prezidenta Donalda Trumpa, provedlo ministerstvo války další smrtící kinetický úder na loď provozovanou organizací označovanou jako teroristická. Nyní již mrtví teroristé se opět zabývali pašováním drog ve východním Pacifiku," uvedl Hegseth. Ministerstvo války je jiné označení pro americké ministerstvo obrany.

Hegseth k příspěvku připojil video ukazující plující loď, oslňující výbuch a hořící palubu. Zásah byl proveden v mezinárodních vodách a cílil na tři muže, ministrem označované jako narkoteroristy.

Trump útoky na plavidla obhajuje tvrzením, že USA vedou ozbrojený konflikt s drogovými kartely. Opírá se přitom o stejný právní základ, jaký použila administrativa prezidenta George W. Bushe po útocích z 11. září při vyhlášení války terorismu. S podezřelými pašeráky zachází, jako by šlo o nepřátelské vojáky v klasické válce, místo aby je zadržela a trestně stíhala.

Tento výklad zpochybňuje řada právních odborníků a zákonodárců. V pátek oznámil svou rezignaci americký námořní admirál Alvin Holsey, jenž na sílící údery Pentagonu na lodě v Karibiku dohlížel.

 
