USA nasadily tempo. Očkují miliony lidí i na stadionech a unikají z covidového tunelu

Po roce střídají špatné koronavirové zprávy konečně ty dobré. Alespoň ve Spojených státech, které mají k dispozici dostatek vakcín a kde zdravotníci při očkování nasadili rychlé tempo.

Jako vakcinační centra se v USA používají i sportovní stadiony, kde se za normálních okolností hraje americký fotbal nebo baseball. V řadě měst takto spolupracují místní úřady se soukromými majiteli klubů a stadionů. Výhodou takového systému je, že nikdo nemusí očkovací místo složitě hledat. Velký sportovní stánek nikde nelze přehlédnout a většina obyvatel ví, kde se nachází.

Do úterý dostalo alespoň první dávku vakcíny proti koronaviru 61 milionů Američanů, což představuje bezmála pětinu všech obyvatel. Denně zdravotníci po celých Spojených státech aplikují přes dva miliony dávek. Z větších zemí jsou USA v poměru naočkovaných k celkové populaci pátým nejúspěšnějším státem na světě po Izraeli, Spojených arabských emirátech, Velké Británii a Chile.

O dobrém vývoji svědčí rozhodnutí úřadu na Aljašce. Registrovat se k očkování mohou od středy všichni obyvatelé starší šestnácti let. Bez jakýchkoliv jiných omezení.

Jinde až tak daleko ještě nejsou. Guvernér New Yorku Andrew Cuomo oznámil, že od středy se mohou registrovat na očkování všichni, kterým je více než šedesát let. Od ledna se v tomto státě mohli očkovat lidé starší pětašedesáti let. V Minnesotě mají od tohoto týdne nárok na vakcínu i Američané nad pětačtyřicet let, pokud trpí zdravotními problémy, které by u nich mohly průběh covidu-19 zhoršit.

"Jsem tak šťastná"

Pro starší občany USA, které obava z nákazy na rok víceméně uvrhla do domácího vězení, přináší očkování možnost pomalu se vracet k dřívějšímu životu. Agentura Reuters oslovila jednasedmdesátiletou bývalou univerzitní profesorku Sylvii Baerovou, která má velkou radost z věcí, které dříve považovala za samozřejmé. Šla k očnímu lékaři, na manikúru, koupila si pečivo ve svém oblíbeném obchodě ve Fort Lauderdale na Floridě. Naočkovat se nechala před dvěma týdny.

"Jsem tak šťastná!" řekla, když po roce, kdy se bála zbytečně opouštět byt, znovu do své oblíbené pekárny přišla. "Odešla jsem s pěti různými sladkostmi a koupila tři různé druhy oliv," popsala zpravodajovi Reuters.

Osmdesátiletá Linda Dobrusinová ze Southfieldu ve státě Michigan si ve stejné reportáži pochvaluje, jak jako naočkovaná konečně mohla po mnoha měsících izolace pozvat domů své přátele na partii kanasty. I oni jsou už naočkovaní, takže se mohli bez obav sejít.

"Je neuvěřitelné, že to trvalo rok. Připadá mi, jako by to byla věčnost," uvedla s tím, že některé své kamarády už neuvidí, protože na koronavirus zemřeli.

Doporučení pro očkované

Pětaosmdesátiletý Lonnie Hanauer a jeho manželka Bette z New Jersey po očkování sedli do letadla a letěli za svojí dcerou. Loni v listopadu prý slavili Den díkůvzdání sami - bez dalších členů rodiny - poprvé za padesát let. "Když zestárnete, nikdy nevíte, zda to další setkání už nebude poslední," řekl k tomu Lonnie Hanauer.

Americké centrum pro prevenci nakažlivých nemocí tento týden vydalo seznam doporučení, kterými by se očkovaní měli řídit. Mohou se prý setkávat ve vnitřních prostorách s lidmi bez roušky, ale měli by se nadále vyhýbat velkému shromáždění osob na veřejných místech. V uzavřených a veřejně přístupných místech, jako jsou nádraží nebo obchodní centra, by ochranu úst a nosu měli nosit i nadále.

