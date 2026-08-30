Američané už na mapě Ontarijské jezero neuvidí. Google se podřídil Trumpovi

Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z tohoto týdne a pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera (Lake Ontario) na Americké (Lake America).
Trump ve čtvrtek podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí.
Nový název je závazný pro americké úřady. "Teď je to oficiální, s okamžitou platností," prohlásil ve čtvrtek Trump. Podepsaný exekutivní příkaz však uvádí, že změny budou platné do 30 dnů.
Celosvětově rozšířená aplikace Google Maps neotálela a změnu už zanesla do svých internetových map. Společnost Google to podle deníku The New York Times (NYT) oznámila v blogovém příspěvku a dodala, že se řídí praxí používání názvu uvedeného v americkém informačním systému zeměpisných názvů.
"Lidé používající Maps v USA uvidí Lake America, ti v Kanadě budou i nadále vidět Lake Ontario a ti mimo USA a Kanadu uvidí oba názvy," uvádí Google.
Trumpovo rozhodnutí přejmenovat jezero se setkalo s posměchem a pokrčením ramen v Kanadě i po celých Spojených státech a vyvolalo sérii memů a vtipů na sociálních sítích. Samotný Trump sdílel umělou inteligencí vytvořená videa na podporu změny.
Jméno Ontario podle AP pochází z jazyka indiánského kmene Huronů, jehož výraz oniatarí:io znamená "jezero zářících vod". Provincie Ontario, založená v roce 1867, byla pojmenována podle jezera.
Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu. Technologický gigant Google však změnu i v tomto případě respektoval.
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