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Zahraničí

Američané už na mapě Ontarijské jezero neuvidí. Google se podřídil Trumpovi

Zahraničí,ČTK
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Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z tohoto týdne a pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera (Lake Ontario) na Americké (Lake America).

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Trumpovo rozhodnutí přejmenovat jezero se setkalo s posměchem a pokrčením ramen v Kanadě i po celých Spojených státech a vyvolalo sérii memů a vtipů na sociálních sítích.Foto: REUTERS – Kylie Cooper
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Trump ve čtvrtek podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí.

Nový název je závazný pro americké úřady. "Teď je to oficiální, s okamžitou platností," prohlásil ve čtvrtek Trump. Podepsaný exekutivní příkaz však uvádí, že změny budou platné do 30 dnů.

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Celosvětově rozšířená aplikace Google Maps neotálela a změnu už zanesla do svých internetových map. Společnost Google to podle deníku The New York Times (NYT) oznámila v blogovém příspěvku a dodala, že se řídí praxí používání názvu uvedeného v americkém informačním systému zeměpisných názvů.

"Lidé používající Maps v USA uvidí Lake America, ti v Kanadě budou i nadále vidět Lake Ontario a ti mimo USA a Kanadu uvidí oba názvy," uvádí Google.

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Trumpovo rozhodnutí přejmenovat jezero se setkalo s posměchem a pokrčením ramen v Kanadě i po celých Spojených státech a vyvolalo sérii memů a vtipů na sociálních sítích. Samotný Trump sdílel umělou inteligencí vytvořená videa na podporu změny.

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Jméno Ontario podle AP pochází z jazyka indiánského kmene Huronů, jehož výraz oniatarí:io znamená "jezero zářících vod". Provincie Ontario, založená v roce 1867, byla pojmenována podle jezera.

Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu. Technologický gigant Google však změnu i v tomto případě respektoval.

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