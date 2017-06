"Kime, jsme na tebe připraveni." Američané otestovali antiraketu jako odpověď KLDR, míní analytici

před 57 minutami

Spojené státy na začátku týdne úspěšně provedly zkoušku svého protiraketového systému. Odpálily tzv. antiraketu, která zneškodnila pokusnou střelu. Ne náhodou ale Washington naplánoval tento test jen den po raketových zkouškách KLDR. Podle bezpečnostních odborníků tím administrativa prezidenta Donalda Trumpa poslala Pchjongjangu jasný vzkaz: "Kime, jsme na tebe připraveni."

Washington - Na konci května Spojené státy otestovaly část své protiraketové obrany. Úspěšná zkouška proběhla jen den poté, co severokorejský režim vedený diktátorem Kim Čong-unem odpálil další balistickou střelu.

Podle bezpečnostních analytiků, které oslovil server Aktuálně.cz, je americká raketa jasnou odpovědí KLDR: "Kime, jsme na tebe připraveni."

"Tyhle raketové zkoušky se sice plánují dlouho předem, avšak v tomto případě je Američané i kvůli stupňujícím se testům severokorejských balistických střel určitě 'poněkud' urychlili," míní například analytik Lukáš Visingr, který zbrojní programy KLDR dlouhodobě sleduje.

"Určitě bylo důležité vyslat Kim Čong-unovi jasný signál: Tvé rakety dokážeme sestřelit," dodává.

Dárek a odplata za něj

Když Severokorejci v pondělí provedli svůj test rakety, jejich vůdce Kim Čong-un to okomentoval slovy: "Byl by to velký skok kupředu, kdybychom poslali Yankeeům větší dárek."

A tak Američané v úterý nepřímo odpověděli.

Nejprve vypálili mezikontinentální raketu z Marshallových ostrovů v Tichém oceánu. Následně vyslali z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii "antiraketu", která střelu úspěšně zneškodnila.

"Souvislost mezi raketovým programem KLDR a nejnovější úspěšnou zkouškou USA je nabíledni," říká i Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR.

Za pravdu mu dává taky bezpečnostní poradce Andor Šándor, podle kterého se jedná o jasnou americkou demonstraci síly vůči KLDR.

"Američané už jednou uzbrojili někdejší Sovětský svaz," poukazuje na to, že Washington "udolal" ve zbrojení Moskvu. Podle Šándora to může být jeden z motivů i současného testu obranného systému.

"Šílený režim"

Podle analytiků se severokorejský režim ostatním vymyká, někteří ho vysloveně nazývají "šíleným".

Podle bývalého šéfa rozvědky Šándora si Spojené státy uvědomují, že s takovým typem režimu je vždy lepší, když se vyjednává "z pozice síly".

Na americkou snahu předcházet vážným rizikům poukazuje i další bezpečnostní expert Petr Kolář. "Vždy je dobře být na útok připraven. Noe si taky připravil předem Archu, a jen díky tomu přežil i s rodinou potopu světa," přirovnává bývalý český velvyslanec v Rusku a Spojených státech.

Podle analytika Visingra lze na amerických "antiraketách" i poznat, že jsou určeny pro KLDR. Nejsou třeba schopny zlikvidovat moderní ruské mezikontinentální střely s několika jadernými hlavicemi.

"Americký protiraketový deštník je nastaven proti šíleným režimům, jako je ten severokorejský," vysvětluje Visingr.

Další z odborníků, Michal Zdobinský, jednu z amerických protiraketových základen dokonce navštívil.

"Jde o funkční systém, který Američané čas od času prověřují a testují. Nynější odpal antirakety byl ale i kvůli pokračujícím zkouškám severokorejských balistických střel jednoznačným vzkazem Kim Čong-unovi: Jsme na tebe připraveni," popsal Zdobinský.