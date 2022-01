Vzkaz Číně i Kimovi. Američané úmyslně ukázali "strašlivou zbraň"

Obvykle bývají přísně střeženým tajemstvím. Teď se ale jedna z amerických ponorek třídy Ohio vynořila z vln Pacifiku a dala o sobě vědět. Jedna z nejmocnějších zbraní v arzenálu námořnictva Spojených států se o víkendu objevila na ostrově Guam. USA tím vyslaly vzkaz spojencům i nepřátelům uprostřed rostoucího napětí v Tichomoří, píše server zpravodajské stanice CNN.

USS Nevada, která nese 20 balistických raket Trident a desítky jaderných hlavic, v sobotu připlula na základnu námořnictva na tichomořském ostrovním území USA. Díky jadernému pohonu může čtrnáct ponorek třídy Ohio operovat tiše pod vodou celé měsíce. Zřídkakdy se podaří některou z nich vyfotografovat mimo domovské přístavy Bangor ve státě Washington a Kings Bay v Georgii.

V době, kdy mezi USA a Čínou panuje napětí ohledně Tchaj-wanu a kdy Severní Korea zvyšuje počet raketových testů, může Washington díky svým ponorkám s balistickými raketami podle analytiků učinit takové prohlášení, jaké Peking ani Pchjongjang učinit nemohou, píše autor článku CNN.

"Je to vzkaz - ať už záměrný, nebo ne: můžeme vám na prahu zaparkovat 100 jaderných hlavic a vy se o tom ani nedozvíte, ani s tím nebudete moci nic moc dělat. A naopak to neplatí a ještě hodnou chvíli platit nebude," řekl CNN Thomas Shugart, bývalý kapitán ponorky amerického námořnictva a nyní analytik Centra pro novou americkou bezpečnost.

Strašlivá zbraň apokalypsy

Týden před připlutím USS Nevada na Guam zveřejnil server US Defense News video o ponorkách třídy Ohio pod titulkem: "Americké námořnictvo má jadernou ponorku, která by mohla zničit Rusko a Čínu během několika minut."

"Čtrnáct ponorek třídy Ohio nese na svých palubách až polovinu jaderného arzenálu Spojených států. Když si to spočítáte, zjistíte, že plavidla třídy Ohio jsou možná nejničivějším zbraňovým systémem, který lidstvo vytvořilo," tvrdí se ve videu s tím, že rakety Trident II mohou zasáhnout cíle vzdálené více než sedm tisíc kilometrů.

"Plná salva z ponorky třídy Ohio - kterou lze odpálit za méně než jednu minutu - by mohla vypustit až 192 jaderných hlavic, které by vymazaly z mapy 24 měst. Jedná se o strašlivou zbraň apokalypsy," dodává komentář ve videu serveru US Defense News, který se zabývá technologiemi v oblasti obrany.