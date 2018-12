Američané se stahují ze Sýrie. Je to nová fáze boje s islamisty, oznámil Bílý dům

USA zahájily návrat amerických jednotek ze Sýrie a přecházejí do další fáze boje proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Uvedla to ve středu v prohlášení mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Reagovala na zprávy o chystaném stažení Spojených států, které přinesla agentura Reuters i americká média s odvoláním na nejmenovaného vládního úředníka. Pentagon zprávu oficiálně nepotvrdil a někteří republikánští senátoři označili možné stažení ze Sýrie v tuto chvíli za velkou chybu, která poškodí roli USA v regionu.

Stažení amerických vojáků má souviset s porážkou IS, kvůli níž USA do této blízkovýchodní země své jednotky v roce 2014 vyslaly. "IS jsme v Sýrii porazili a to byl jediný důvod naší tamní přítomnosti během Trumpovy vlády," napsal ve středu prezident Donald Trump na Twitteru. Trump o stažení vojáků ze Sýrie mluvil už letos na jaře.

"Tato vítězství nad IS v Sýrii nejsou signálem k ukončení světové kampaně (proti IS). Zahájili jsme návrat amerických jednotek a přecházíme do další fáze této kampaně," uvedla mluvčí Sandersová v prohlášení. Mluvčí Pentagonu Rob Manning zatím podle televize CBS jen sdělil, že USA "v tuto chvíli pokračují ve spolupráci s partnery v regionu".

Agentura Reuters nejnověji uvedla s odkazem na zdroje z americké vlády, že už během 24 hodin bude evakuován personál amerického ministerstva zahraničí ze Sýrie. Vojenské jednotky by měly podle téhož anonymního zdroje Sýrii opustit tehdy, až "bude dokončena závěrečná fáze poslední operace proti IS" a časový rámec odchodu je odhadován na "60 až 100 dní".

V Sýrii stále neskončila občanská válka, která trvá už od roku 2011 a kvůli níž se radikálům z IS podařilo v předchozích letech ovládnout značné území v Sýrii a Iráku. O dobytá území sice organizace IS už přišla, ale zbytky jejích členů stále operují na východě Sýrie.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

Americký ministr obrany James Mattis i další vládní činitelé dříve vyjádřili názor, že americké jednotky by se zatím neměly stáhnout, aby neumožnily opětovné posílení IS. Mattis se domnívá, že USA by se neměly ze Sýrie stáhnout, dokud nebude v zemi mír. Podle Mattise by si Trump vysloužil velikou kritiku, když by radikálové z IS v Sýrii opět posílili.

Podle republikánského senátora Lindseye Grahama by mělo stažení amerických jednotek ze Sýrii "devastující následky" pro USA v regionu i ve světě. "Americké stažení v této chvíli by bylo velkým vítězstvím pro IS, Írán, (syrského prezidenta) Bašára Asada a Rusko," uvedl ve středu Graham v prohlášení. I podle dalšího republikánského senátora Marka Rubia by rychlé stažení USA ze Sýrii bylo "velkou chybou".

Podobně se před několika dny vyjádřil i zvláštní americký vyslanec u mezinárodní koalice bojující proti IS Brett McGurk. "Nikdo netvrdí, že IS se rozpustil. Tak naivní nikdo není. Takže chceme zůstat na bojišti a ujistit se, že v těchto oblastech bude zajištěna stabilita," řekl nedávno McGurk. Podle něj se je sice "fyzický konec vlády IS na dohled", ale eliminace IS bude "mnohem dlouhodobější podnik".

USA mají v Sýrii nyní asi 2000 vojáků a spolupracují tam zejména na severovýchodě země s arabsko-kurdskou koalicí Syrské demokratické síly (SDF), jejíž hlavní součástí jsou kurdské milice YPG. Jejich podporou se Washington dostal do sporu s Ankarou, která se na severu Sýrie snaží potlačit kurdské milice YPG z obavy před nárůstem vlivu Kurdů u své hranice. Na její druhé straně v jihovýchodním Turecku totiž bojuje Ankara s kurdskými separatisty.

Informace o plánu stáhnout americké jednotky ze Sýrie přichází v době, kdy Turecko oznámilo novou ofenzivu proti YPG na severovýchodě země.

USA mají asi 5200 vojáků nyní také v Iráku u hranic se Sýrií, kde rovněž stále operují zbytky členů IS.