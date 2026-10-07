Američané se připravují na vojenskou popravu. Poprvé po více než šedesáti letech

Americké ministerstvo obrany oznámilo, že ještě letos chystá první vojenskou popravu amerického vojáka za více než 60 let. Trest smrti čeká bývalého majora americké armády Nidala Hasana, který před 17 lety zabil 12 amerických vojáků a jednoho civilistu. Výbor amerického Senátu v roce 2011 uvedl, že šlo o nejhorší teroristický útok na území USA od 11. září 2001.
Mluvčí Pentagonu Sean Parnell v pondělí na sociálních sítích oznámil, že americký ministr obrany Pete Hegseth popravu popravčí četou doporučil a americký prezident Donald Trump ji schválil.
Bude to první americká vojenská poprava od roku 1961 a první vojenská poprava popravčí četou od druhé světové války.
V roce 1961 byl naposledy popraven americký voják John Bennett, který byl oběšen poté, co byl odsouzen za znásilnění a pokus o vraždu 11leté dívky v Rakousku. Popravčí četou byl naposledy za druhé světové války zastřelen americký voják Eddie Slovik, který dezertoval ve Francii, uvádí americká stanice ABC News.
Hasanova poprava je naplánována na 3. prosince na základně Fort Hood v Texasu, uvedl v úterý ministr americké armády. Jde o stejnou vojenskou základnu, kde Hasan v roce 2009 zaútočil.
„Hasanův den zúčtování konečně přišel,“ dodal Parnell na síti X. V cele smrti je Hasan od srpna 2013, kdy ho vojenský soud uznal vinným ze 13 případů úkladné vraždy a 32 pokusů o úkladnou vraždu – a odsoudil jej k trestu smrti.
„Nejhorší útok od 11. září“
Nidal Hasan, tehdy 36letý vojenský psychiatr z Virginie, sloužil v americké armádě před útokem téměř dvě desetiletí.
Dne 5. listopadu 2009 vešel do zdravotnické budovy na základně Fort Hood, kde vojáci podstupovali lékařské prohlídky před nasazením v Afghánistánu. Podle svědků zakřičel „Alláhu akbar“ (arabsky „Bůh je veliký“) a začal střílet z pistole vybavené laserovým zaměřovačem. Na přítomné neozbrojené vojáky vystřelil celkem 146krát.
Zabil 12 vojáků a jednoho civilního zaměstnance ministerstva obrany, dalších 32 lidí zranil. Při následné přestřelce s policií utrpěl zranění, po němž ochrnul od hrudníku dolů.
Hasan později tvrdil, že se snažil zabránit vojákům v cestě do Afghánistánu, kde by podle něj zabíjeli jeho muslimské souvěrce.
Během vojenského soudu v roce 2013 dále uvedl, že věřil, že chrání muslimy v Afghánistánu. Při procesu se téměř vůbec nesnažil hájit. Porotcům řekl, že byl střelcem a označil se za vojáka, který „přeběhl na druhou stranu“, uvádí agentura AP.
Psychické problémy a radikalizace před útokem
Hasanovo chování přitom už před útokem vyvolávalo mezi jeho kolegy obavy. Lidé, kteří s ním pracovali ve vojenských zdravotnických institucích, ho popisovali jako odtažitého a konfliktního. Hasan byl rovněž podle kolegů znepokojen výpověďmi amerických vojáků z bojů a vadilo mu, že americká armáda posílá muslimské vojáky bojovat proti muslimům na Blízkém východě, uvedla roku 2009 americká stanice NPR.
Střelba z 5. listopadu 2009 byla nejsmrtelnějším útokem proti americké vojenské základně, k němuž došlo mimo bojové operace. Výbor amerického Senátu pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti ve své zprávě z roku 2011 uvedl, že šlo o nejhorší teroristický útok na území Spojených států od útoků z 11. září 2001.
Od svého odsouzení je Hasan v cele smrti ve vojenské věznici Fort Leavenworth v Kansasu.
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