Trump chystá dohodu s Putinem. Její důsledky pocítí celá Evropa, naznačil

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek naznačil možnost podpisu významné dohody s Ruskem, která by nejen ukončila válku na Ukrajině, ale ovlivnila by také bezpečnost celé Evropy. A to poté, co do Bílého domu dorazili významní zástupci Ruska a Ukrajiny, kteří se pokusili vládce Bílého domu a jeho manželku Melanii zaujmout. První dámu obdarovali.
„Bude to velmi rozsáhlé. Bude se to týkat nejen Ukrajiny, a dalo by se dokonce říct, že by se to mohlo týkat celé Evropy,“ řekl Trump novinářům poté, co oznámil, že se v Bílém domě setkal s vysokým představitelem Ruska.
Pochlubil se tím, že to bude „velká, krásná dohoda a všichni jsou nadšení“.
Prozradil, že se neplánovaně setkal se zvláštním vyslancem Kremlu Kirillem Dmitrijevem, který byl v Bílém domě na pozvání první dámy USA Melanie Trumpové. Se zástupci Ukrajiny, kteří Bílý dům navštívili také, se ale podle svých slov nesetkal.
„Nemůžu vám říct, o čem jsme diskutovali. Ale řeknu vám jen, že to bude dohoda, bude to velká dohoda,“ řekl Trump novinářům v oválné pracovně.
Setkání na vysoké úrovni
Jednání v posledních týdnech nabrala na obrátkách. Tento týden se v Bruselu konala setkání na vysoké úrovni mezi Ukrajinou, Spojenými státy, evropskými mocnostmi, Evropskou unií a NATO.
Příští týden se zase mají Američané setkat s Rusy a Ukrajinci v Abú Dhabí.
Do Bílého domu ovšem obě znepřátelené strany aktuálně svedla první dáma Melania Trumpová. Pomohla totiž prosadit šestidenní příměří v okupovaném městě Olešky.
„Zvolili jsme lidskost před válkou,“ řekla k tomu první dáma během setkání s ruskou delegací. „Musíme využít odvahu, kterou jsme vynaložili k dosažení oleškovského příměří, k nalezení společné řeči založené na sdíleném zájmu o utrpení nevinných lidí.“
Trumpová uvedla, že se podílela na všech fázích příprav na dočasné příměří, včetně kontroly leteckých snímků a posouzení dostupnosti silnic a nemocnic.
Akce se zúčastnili také ukrajinský poslanec David Arahhamia a ukrajinský ombudsman pro lidská práva Dmytro Lubinec, kteří Trumpovou vyzvali k pokračování v jejím mírovém úsilí.
Dary jako projev vděčnosti
Obě strany předaly první dámě dar, například Dmitrijev jí daroval kresbu dívky z Olešek s růžovými srdíčky. Řekl, že se dítě rozhodlo žít se svou rodinou v Rusku, a odkazoval na probíhající spor s Ukrajinou o osud dětí násilně odvezených z Ukrajiny do Ruska a tam přesídlených. Na kresbě stálo „Miluji Melanii“.
Ukrajinští zástupci zase předali Trumpové státní vyznamenání, Řád kněžny Olgy, jako uznání za „statečné srdce, záchranu našeho lidu a navrácení dětí Ukrajiny zpět“.
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