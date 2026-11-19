Spojené státy úspěšně odpálily mezikontinentální balistickou raketu Minuteman III, která je schopna nést jadernou hlavici o síle více než dvacetinásobku bomby svržené na Hirošimu. Test proběhl 18. listopadu ráno. Zatímco Washington prověřuje svůj jaderný arzenál, evropské státy kvůli obavám o spolehlivost amerických bezpečnostních záruk prohlubují spolupráci s Francií a Velkou Británií.
Americké letectvo provedlo v úterý 17. listopadu ve 23:01 místního pacifického času (ve středu 18. listopadu v 08:01 středoevropského času) zkušební odpal mezikontinentální balistické rakety LGM-30G Minuteman III.
Raketa odstartovala z Vandenbergovy základny kosmických sil v Kalifornii a vydala se na přibližně 6 500 kilometrů dlouhý let nad Tichým oceánem. Test označený jako Glory Trip 257 byl součástí dlouhodobého programu ověřování spolehlivosti amerických strategických zbraní.
Raketa během testu nenesla jadernou hlavici. Ta byla nahrazena zkušebním zařízením umožňujícím shromažďování údajů o průběhu letu, přesnosti a spolehlivosti systému.
Americké letectvo uvedlo, že zkouška byla naplánována již před několika lety a nepředstavuje reakci na současné mezinárodní události. Podobné testy probíhají pravidelně a mají potvrzovat připravenost amerických jaderných sil.
Jaderná triáda
Minuteman III tvoří pozemní část americké jaderné triády, kterou doplňují strategické ponorky třídy Ohio vybavené balistickými raketami Trident II a strategické bombardéry B-2 Spirit a B-52H Stratofortress. Díky kombinaci pozemních, námořních a vzdušných nosičů mají Spojené státy schopnost provést odvetný jaderný úder i v případě, že by protivník zničil část jejich strategických sil.
Podle odhadů Federace amerických vědců disponují Spojené státy přibližně 3 700 jadernými hlavicemi ve vojenském arzenálu, z nichž je zhruba 1 700 rozmístěno k případnému použití.
Pozemní složku tvoří 400 mezikontinentálních raket Minuteman III, umístěných v podzemních silech pod správou základen Minot v Severní Dakotě, F. E. Warren ve Wyomingu a Malmstrom v Montaně.
Rakety jsou obsluhovány z opevněných podzemních řídicích center, ve kterých nepřetržitě slouží dvoučlenné posádky. Každé centrum dohlíží na skupinu deseti raketových sil. Samotné odpálení podléhá přísným autorizačním postupům, včetně pravidla dvou osob, které má zabránit neoprávněnému použití jaderných zbraní. Posádky udržují nepřetržitou pohotovost 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Dvacetinásobek Hirošimy
Minuteman III je třístupňová balistická raketa na tuhé palivo, která vstoupila do služby již v roce 1970. Její dolet se dle dostupných informací pohybuje kolem 14 tisíc kilometrů.
Jednotlivé rakety v současné konfiguraci nesou jednu jadernou hlavici W78 nebo W87. Hlavice W78 má výbušnou sílu přibližně 335 kilotun TNT, zatímco W87 dosahuje zhruba 300 kilotun. To představuje přibližně dvacetinásobek síly atomové bomby svržené v roce 1945 na japonskou Hirošimu.
Test americké mezikontinentální rakety přichází v době, kdy v Evropě sílí debata o budoucnosti jaderného odstrašení a spolehlivosti amerického jaderného deštníku. Americké síly mají v Evropě rozmístěny taktické jaderné zbraně v Belgii, Holandsku, Německu, Turecku a Itálii.
Ruská invaze na Ukrajinu, opakované jaderné výhrůžky Moskvy a nejistota ohledně dlouhodobých amerických bezpečnostních závazků nicméně vedou některé evropské vlády k hledání dalších možností ochrany. Stále větší pozornost se proto obrací k Francii a Velké Británii, které jako jediné evropské státy disponují vlastními jadernými zbraněmi.
Francouzský prezident Emmanuel Macron představil 2. března 2026 novou koncepci takzvaného předsunutého jaderného odstrašení. Ta počítá s hlubší spoluprací evropských spojenců, jejich zapojením do vybraných cvičení a možností dočasného rozmístění francouzských speciálně upravených letounů Rafale na území partnerských států včetně České republiky.
O spolupráci začaly jednat například Německo, Polsko, Belgie, Nizozemsko, Švédsko či Dánsko. Francie zároveň oznámila záměr zvýšit počet vlastních jaderných hlavic.
Evropské iniciativy přitom zatím nemají nahradit americký jaderný deštník, ale především jej doplnit. Generální tajemník NATO Mark Rutte v březnu zdůraznil, že americké jaderné odstrašení zůstává zásadní bezpečnostní zárukou pro evropské spojence. Francouzské a britské kapacity však mohou zvýšit schopnost Evropy reagovat na případnou změnu americké bezpečnostní politiky.
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