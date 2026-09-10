"Slyšeli kýchat krevety?" Íránci se smějí Američanům. Uzmuli jim superdron

Írán se zmocnil amerického vojenského podvodního dronu. Teherán teď může jeho technologie zkoumat a pokusit se je napodobit, což představuje nepříjemný zádrhel pro Pentagon i výrobce Anduril. Spojené státy význam incidentu zlehčují, pro Írán je ale zajímavou propagandistickou trofejí.
Jde o autonomní podvodní plavidlo Dive-LD firmy Anduril, určené k dálkovému průzkumu a dalším operacím pod hladinou. Patří k nové generaci vojenských dronů, které mají být schopné fungovat několik dní prakticky bez zásahů člověka. Spojené státy přitom v minulosti ztrátu pokročilých dronů ve prospěch Íránu braly velmi vážně.
Když Írán v roce 2011 získal americký průzkumný dron RQ-170 Sentinel, tehdejší prezident Barack Obama veřejně požádal Teherán, aby letoun vrátil. Írán následně tvrdil, že stroj rozebral a využil jeho technologie při vývoji vlastních dronů. Později představil několik modelů, které se konstrukcí nápadně podobaly americkému stroji.
Podle analytiků ale Írán z ukořistěného Andurilu pravděpodobně nezíská zásadní vojenskou výhodu. Incident nicméně představuje propagandistický úspěch Teheránu a nepříjemnou ránu snaze Washingtonu demonstrovat technologickou převahu.
Íránci se Američanům vysmívají
Íránské ambasády po celém světě si z incidentu začaly dělat legraci. Velvyslanectví v Ghaně na síti X například napsalo, že Íránci podvodní dron získali v „průlivu kontrolovaném lidmi, kteří dokážou slyšet kýchnutí krevety“. Podle ambasády ho „naši chlapi vytáhli jako plastovou láhev z rybářské sítě“.
Americké námořnictvo se naopak snaží význam incidentu bagatelizovat. Kapitán Tim Hawkins z amerického Centrálního velitelství uvedl, že šlo o „vadný dron“, starší model, který podle něj neshromažďoval citlivá data a neměl žádné utajované sonarové ani radarové vybavení. Společnost Aduril výrobce dronu na žádost o komentář bezprostředně nereagovala.
„Írán samozřejmě využije každou příležitost jako propagandistické vítězství,“ uvedl Farzin Nadimi, vedoucí pracovník Washingtonského institutu pro politiku Blízkého východu. Podle něj může incident pomoci íránským revolučním gardám při vývoji vlastních konstrukcí.
Íránští inženýři se podle analytiků téměř jistě pokusí zařízení rozebrat. Bryan Clark z Hudsonova institutu ale upozorňuje, že software dronu obsahuje ochranné mechanismy. Mechanické části by nicméně podle něj Íránci mohli „rozhodně“ zpětně analyzovat. Teherán má ostatně s využíváním ukořistěné americké letecké techniky zkušenosti.
„Zítra ráno začne obřad rozbalování našimi reverzními inženýry!“ napsalo na X íránské velvyslanectví v indickém Hajdarábádu.
Dron, který měl být podle výrobce mimořádně spolehlivý
Incident zároveň odhalil rozdíl mezi tím, jak událost popisuje americké námořnictvo a jak Dive-LD prezentuje jeho výrobce Anduril. Námořnictvo uvedlo, že šlo o starší model, který měl poruchu, a íránské síly ho následně získaly poté, co zůstal „mrtvý ve vodě“.
Dive-LD přitom Anduril propaguje jako „nejspolehlivější a nejflexibilnější“ velké autonomní podvodní plavidlo na trhu. Podle firmy dokáže v náročných podmínkách fungovat až deset dní. Americké námořnictvo ho využívá mimo jiné jako testovací platformu pro technologie určené k podmořským misím. Právě Dive-LD sloužil také jako testovací plavidlo při vývoji nového australského velkého podvodního dronu Ghost Shark.