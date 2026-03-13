Američané nad Irákem ztratili „létající benzinku“. Západní zdroje mluví o havárii, k sestřelení se hlásí irácké milice

Americké letectvo přišlo nad západním Irákem o tankovací letoun KC-135. Podle amerického velení došlo k incidentu, aniž by na letoun někdo pálil. K sestřelení letounu se ale hlásí proíránské milice v Iráku.
„K incidentu došlo ve spojeneckém vzdušném prostoru během operace Epická zuřivost. Záchranné akce právě probíhají. Incidentu se účastnila dvě letadla, jedno z nich havarovalo nad západním Irákem, druhé přistálo bezpečně,“ uvedlo americké ústřední velení k havárii letounu KC-135 na svém účtu na platformě X.
Dále velitelství doplnilo, že k incidentu nedošlo kvůli nepřátelské nebo chybné spřátelené střelbě. V pozdějším tweetu pak sdělilo, že 4 z 6 členů posádky jsou mrtví. Pátrání po zbylých dvou má stále pokračovat.
Podle agentury AP incident, o kterém americké velitelství píše, znamená srážku dvou letadel. Anonymní zdroj z americké administrativy následně agentuře potvrdil, že druhým letadlem bylo rovněž KC-135.
Přistání poškozeného letadla KC-135 následně na svém účtu na sociální síti X potvrdil izraelský velvyslanec ve Spojených státech Yechiel Leiter.
Irácké milice se hlásí k sestřelení
K sestřelení letadla se ale podle katarské televizní stanice Al-Džazíra přihlásily Íránem podporované šíitské milice Islámský odpor v Iráku, které tvrdí, že letadlo sestřelily „přiměřenou zbraní“.
Islamistické milice dále ve svém prohlášení uvedly, že sestřelení provedly „na obranu suverenity a vzdušného prostoru země“.
Irácká vláda je americkým spojencem. Přesto, jak informuje Al-Džazíra, na cíle na iráckém území útočí obě strany probíhajícího konfliktu.
Írán míří především svými sebevražednými drony na americké zázemí v zemi, zatímco armáda Spojených států útočí na různé proíránské milice, které na území Iráku působí.
„Různé části iráckých politických a bezpečnostních složek jsou propojené se soupeřícími mocnostmi. Některé frakce udržují blízké vztahy s Íránem, zatímco jiné jsou těsněji propojené se Spojenými státy,“ popsal pro Al-Džazíru expert na Blízký východ z britského think-tanku Chatham House Renad Mansour.
Americké ztráty rostou
Havárie letadla dále navýšila ztráty na straně amerických vojáků. Podle CBS News zatím americká armáda ve válce s Íránem přišla o 11 vojáků. Zraněných bylo podle posledních informací agentury Reuters před dvěma dny už více než 150 Američanů.
Největší ztráty na životech hlásí Írán a Libanon. Podle stanice CNN bylo od začátku války v obou zemích zabito téměř 2000 lidí.
Další desítky mrtvých hlásí ostatní země v regionu jako Izrael, Irák nebo Saúdská Arábie.
Letadlo CK-135 je čtvrtým strojem, o který americké letectvo během konfliktu přišlo. Prvními třemi byly stíhačky F-15, které omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana v prvním týdnu války.