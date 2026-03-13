Přeskočit na obsah
Benative
13. 3. Růžena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Američané nad Irákem ztratili „létající benzinku“. Západní zdroje mluví o havárii, k sestřelení se hlásí irácké milice

Američané nad Irákem ztratili „létající benzínku“ Podívejte se, jak KC-135 funguje v akci.

Vojtěch Kadaňka

Americké letectvo přišlo nad západním Irákem o tankovací letoun KC-135. Podle amerického velení došlo k incidentu, aniž by na letoun někdo pálil. K sestřelení letounu se ale hlásí proíránské milice v Iráku.

Reklama

„K incidentu došlo ve spojeneckém vzdušném prostoru během operace Epická zuřivost. Záchranné akce právě probíhají. Incidentu se účastnila dvě letadla, jedno z nich havarovalo nad západním Irákem, druhé přistálo bezpečně,“ uvedlo americké ústřední velení k havárii letounu KC-135 na svém účtu na platformě X. 

Dále velitelství doplnilo, že k incidentu nedošlo kvůli nepřátelské nebo chybné spřátelené střelbě. V pozdějším tweetu pak sdělilo, že 4 z 6 členů posádky jsou mrtví. Pátrání po zbylých dvou má stále pokračovat.

Podle agentury AP incident, o kterém americké velitelství píše, znamená srážku dvou letadel. Anonymní zdroj z americké administrativy následně agentuře potvrdil, že druhým letadlem bylo rovněž KC-135. 

Přistání poškozeného letadla KC-135 následně na svém účtu na sociální síti X potvrdil izraelský velvyslanec ve Spojených státech Yechiel Leiter.

Reklama
Reklama

Irácké milice se hlásí k sestřelení 

K sestřelení letadla se ale podle katarské televizní stanice Al-Džazíra přihlásily Íránem podporované šíitské milice Islámský odpor v Iráku, které tvrdí, že letadlo sestřelily „přiměřenou zbraní“.

Islamistické milice dále ve svém prohlášení uvedly, že sestřelení provedly „na obranu suverenity a vzdušného prostoru země“. 

Související

Irácká vláda je americkým spojencem. Přesto, jak informuje Al-Džazíra, na cíle na iráckém území útočí obě strany probíhajícího konfliktu.

Írán míří především svými sebevražednými drony na americké zázemí v zemi, zatímco armáda Spojených států útočí na různé proíránské milice, které na území Iráku působí. 

Reklama
Reklama

„Různé části iráckých politických a bezpečnostních složek jsou propojené se soupeřícími mocnostmi. Některé frakce udržují blízké vztahy s Íránem, zatímco jiné jsou těsněji propojené se Spojenými státy,“ popsal pro Al-Džazíru expert na Blízký východ z britského think-tanku Chatham House Renad Mansour.  

Americké ztráty rostou 

Havárie letadla dále navýšila ztráty na straně amerických vojáků. Podle CBS News zatím americká armáda ve válce s Íránem přišla o 11 vojáků. Zraněných bylo podle posledních informací agentury Reuters před dvěma dny už více než 150 Američanů. 

Související

Největší ztráty na životech hlásí Írán a Libanon. Podle stanice CNN bylo od začátku války v obou zemích zabito téměř 2000 lidí.

Další desítky mrtvých hlásí ostatní země v regionu jako Izrael, Irák nebo Saúdská Arábie.  

Reklama
Reklama

Letadlo CK-135 je čtvrtým strojem, o který americké letectvo během konfliktu přišlo. Prvními třemi byly stíhačky F-15, které omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana v prvním týdnu války. 

Video: Válka s Íránem pokračuje druhým týdnem. Podívejte se na pět klíčových momentů (10.3.)

Válka v Íránu vstupuje do druhého týdne. Ve videu přinášíme dosavadní zásadní momenty | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama