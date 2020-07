Američané mají obavy o regulérnost prezidentských voleb. Bojí se podvodů a vměšování

Fotbalistům Brna a Ostravy výsledkově nevyšel první zápas letní přípravy. Nováček nejvyšší soutěže Zbrojovka překvapivě prohrála v druholigovém Blansku 0:2 a Baník jen remizoval 1:1 na hřišti posledního týmu uplynulé sezony slovenské ligy Nitry.

Brno na půdě nováčka druhé ligy inkasovalo obě branky v druhém poločase. "Prohra samotná není v této fázi sezony tak hrozná, spíše mě mrzí výkon. Bezkrevný, bez emocí, mělo to daleko k tomu, jak náš fotbal vypadal během jara," uvedl pro klubový web kouč Zbrojovky Miloslav Machálek.

"Věděli jsme, že když rozmělníme osu týmu do dvou jedenáctek, může to být problém, ale dnešní zápas nám jednoznačně ukázal, že takto bychom do ligy vstoupit nemohli. Na druhou stranu je to poučné, hráčům to mohlo otevřít oči. Vidí, že pokud jsou o sobě přesvědčení, že jsou ligoví, nemusí to být vždy pravda," dodal Machálek.

Baník v Nitře, která se až v baráži udržela ve slovenské lize, prohrával od 49. minuty. Aspoň remízu mu zajistil gólem o sedm minut později hlavičkou po rohu obránce Jakub Pokorný.

Přípravná fotbalové utkání:

Nitra - Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 49. Hovhannisjan - 56. Pokorný.

Sestava Ostravy: Budinský - Juroška, Pokorný, Azackij, Fleišman (78. Reiter) - Kaloč, Jirásek - Lalkovič, Šašinka, De Azevedo (46. Granečný) - Zajíc (78. Potočný). Trenér: Kozel.

Blansko - Zbrojovka Brno 2:0 (0:0)

Branky: 58. Holek, 81. Žák.

Sestava Brna:

I. poločas: Floder - Štepanovský, Dreksa, Endl, Bariš - Pidlepenec, J. Sedlák, Vaněk, Šumbera - Přichystal (31. Zikl), Růsek.

II. poločas: Šustr - Černín, Hlavica (50. Endl), Šural, Čermák - Hladík, Jambor (77. Růsek), Koudelka, Fousek - Zikl, Vintr. Trenér: Machálek.