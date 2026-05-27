Američané, kteří přišli do kontaktu s ebolou, se budou léčit v sousední Keni

Američany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, plánuje vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa posílat do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států k pozorování a léčbě ve specializovaných zařízeních.
Napsal to deník The New York Times s odvoláním na své zdroje. Vláda USA tento měsíc letecky přepravila amerického lékaře nakaženého v Kongu ebolou do nemocnice v Německu, která přijala také jeho ženu a čtyři děti. Další americký lékař, který přišel do kontaktu s nakaženými, je hospitalizován v Praze.
Postup Trumpovy administrativy se zásadně liší od přístupu předchozích amerických vlád k epidemiím eboly. Američtí zdravotníci a další občané, kteří se virovým onemocněním nakazili či s ním přišli do kontaktu, byli v minulosti evakuováni do vlasti.
Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) minulý týden oznámilo, že osobám bez amerického pasu, které v posledních třech týdnech cestovaly do Konga, Ugandy nebo Jižního Súdánu, bude omezen vstup do USA. Cílem nového plánu vlády je zabránit vstupu do země také americkým občanům, kteří mohli přijít do kontaktu s ebolou, uvedly zdroje deníku.
Několik desítek pracovníků veřejné zdravotnické služby (PHS), která sdružuje některé agentury spadajících pod ministerstvo zdravotnictví, nyní absolvuje trénink pro nasazení v Keni, kde budou poskytovat zdravotní péči Američanům s rizikem nákazy ebolou.
Léčba přímo v Keni
Původní plán byl sledovat tyto Američany v Keni a poslat ty, u nichž se objeví příznaky, k léčbě do Evropy. Trumpova administrativa místo toho nyní plánuje poskytovat léčbu v Keni. Vládní vědci a lékaři, u kterých se vyvinou příznaky, se budou rovněž léčit v Keni.
Americká vláda v Keni zřizuje zařízení pro izolaci a léčbu Američanů, uvedl představitel Trumpovy administrativy. Pracuje na tom ministerstvo obrany spolu s ministerstvem zahraničí.
Po nákaze ebolou může včasná a kvalitní léčba zásadně zvýšit šanci na přežití. USA disponují řadou zařízení vybavených nejmodernějšími prostředky pro sledování a léčbu osob s nebezpečnými onemocněními, včetně eboly. Patří mezi ně i pracoviště v Omaze v Nebrasce, kde je nyní na pozorování 18 Američanů v souvislosti s hantavirem, který se tento měsíc vyskytl na výletní lodi MV Hondius.
I když jsou zdravotnická zařízení v Keni možná lepší než ta v Kongu, je nepravděpodobné, že by se vyrovnala moderním zařízením v USA, uvedl expert na veřejné zdraví z Brownovy univerzity Craig Spencer.
Počet podezření na nákazu ebolou v Kongu podle NYT přesáhl 1000 a počet podezřelých úmrtí 200 od chvíle, kdy africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) 15. května oznámilo propuknutí epidemie.
Ebola je závažné, často smrtelné virové onemocnění, které způsobuje horečku, bolesti těla, zvracení a průjem. Šíří se přímým kontaktem s tělesnými tekutinami nakažených osob, s kontaminovanými materiály nebo s osobami, které na tuto nemoc zemřely. Smrtnost může v neléčených případech dosáhnout až 90 procent, jinak se pohybuje mezi 40 a 70 procenty.
Nemocnice Na Bulovce v noci převzala amerického pacienta s podezřením na nákazu ebolou:
„Málem jsem zmrznul,“ postěžoval si ruský duchovní na českou celu. Bylo 32 stupňů
„Neustále jsem se musel pohybovat, abych nezmrzl. Situaci navíc zhoršoval nedostatek jídla,“ postěžoval si nakrátko zadržený metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion na špatné podmínky v policejní cele. Česko přitom zažívá nezvykle teplý závěr května. V neděli, což byl den Ilarionova zadržení, padly na téměř dvou třetinách stanic v Česku teplotní rekordy.
Ruské banky vyzbrojí zaměstnance a budou odrážet drony, náklady si ale zaplatí samy
Dolní komora ruského parlamentu přijala návrh zákona, který povoluje centrální bance a dalším finančním institucím včetně místní největší banky Sberbank přímo odrážet útočící drony. Informovala o tom agentura Reuters nebo server RBK, podle něhož zákon nyní zamíří do horní komory parlamentu a poté k podpisu prezidenta. Bezpilotní letouny posílá do Ruska Ukrajina, která se brání ruské invazi.
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO).
Na účtu ani jeden dolar. Trumpův velkolepý projekt je totálně na dně
Americký prezident Donald Trump popsal jím založenou Radu míru jako jednu z nejvýznamnějších mezinárodních organizací, jaké kdy vznikly. Prvním velkým úkolem bylo vybrat miliardy dolarů a koordinovat „obnovu Gazy“, k čemuž organizace získala i mandát OSN. Více než čtyři měsíce od slavnostního ustanovení této organizace však oficiální fond stále zeje prázdnotou a k „obnově Gazy“ nedochází.
V čele Hamásu vydržel týden. Izraelci ukázali likvidaci "viníka teroru"
Bombovým útokem na budovu v Gaze měl Izrael zlikvidovat posledního šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Muhammad Úda byl prý do funkce jmenován teprve minulý týden, po zabití předchozího velitele. Spolu s ním měli při útoku zemřít další tři lidé.