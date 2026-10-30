Problémové Pobaltí. Přestaňte provokovat Putina, požaduje Pentagon

Američtí představitelé vyzvali několik evropských členů NATO, aby zmírnili svou rétoriku vůči Rusku. Ministerstvu obrany Spojených států údajně vadí například přirovnávání ruského prezidenta Vladimira Putina ke „kryse zahnané do kouta“, které před měsícem použil estonský premiér Kristen Michal. Američané podle dostupných informací chtějí, aby především pobaltské země přestaly Moskvu „provokovat“.
Pentagon některé své evropské spojence v NATO údajně v posledních týdnech požádal, aby zmírnili svou rétoriku ohledně hrozby, kterou představuje Rusko. V pátek o tom informovala agentura Reuters s odkazem na nejmenované evropské a americké představitele.
Mezi země, které dostaly doporučení, aby si dávaly pozor na svá veřejná vyjádření, mají údajně patřit pobaltské státy Litva, Lotyšsko a Estonsko. Není jasné, zda podobné vzkazy zazněly také vůči dalším evropským vládám, píše Reuters.
Požadavky přicházejí v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa obnovuje snahu o vyjednání konce války na Ukrajině, která vstoupila již do svého pátého roku. Nejnovější Trumpova iniciativa kombinuje pobídky pro Rusko, včetně možného zmírnění sankcí, s tlakem na Ukrajinu, aby zastavila útoky na ruskou energetickou infrastrukturu.
Žádná „krysa v koutě“?
Na žádost o komentář představitel Pentagonu pro Reuters uvedl, že „soukromé rozhovory mezi spojenci jsou právě tím – soukromými rozhovory. Proto se k těmto tvrzením nebudeme vyjadřovat“. Ministerstva obrany pobaltských zemí ani NATO se ke zprávě nevyjádřily.
Mezi výroky, které údajně upoutaly pozornost amerických představitelů, patří podle jednoho ze zdrojů vyjádření evropských lídrů, podle nichž je Rusko zahnáno do kouta a uchyluje se ke stále zoufalejším krokům, protože jeho invaze na Ukrajinu postupuje jen velmi pomalu.
Jako příklad nevhodné rétoriky uvedli Američané veřejná vyjádření Evropanů, kteří tvrdili, že Rusko je „zahnané do kouta jako krysa“, uvedly zdroje Reuters. Není ovšem jasné, na jaký konkrétní výrok odkazovaly.
Estonský premiér Kristen Michal však na konci září označil Putina za „krysu zahnanou do kouta“. Naznačil přitom, že ruský prezident se uchyluje k sabotážním operacím v Evropě, protože Rusko stále více uvízlo ve válce na Ukrajině.
Podle zjištění Reuters předávali Američané tato doporučení přátelským, nikoli konfrontačním způsobem. Přesto u evropských spojenců vyvolala údiv.
Jeden z evropských představitelů poukázal na to, že zpravodajské služby pobaltských zemí v posledních měsících spíše zlehčovaly pravděpodobnost, že by Rusko testovalo závazky NATO vyplývající ze společné obrany. Jiné zpravodajské služby aliance naopak varovaly před možným zesílením ruských sabotážních operací.
Nehlučte, vzkazuje Pentagon
„Pomáháme vám. Američané jsou na vaší straně. Jen o tom příliš nemluvte. Nedělejte kolem toho hluk,“ popsal další evropský představitel smysl nedávných soukromých vzkazů Pentagonu.
Jedním z amerických představitelů, kteří toto poselství předávali, měl být náměstek amerického ministra obrany pro politiku Elbridge Colby. Ten je mimo jiné klíčovou postavou probíhajícího přezkumu americké vojenské přítomnosti v Evropě.
Colby začátkem října v Polsku jednal také se zástupci pěti klíčových evropských členů NATO o obranných schopnostech a budoucnosti aliance. Kromě Spojených států se jednání účastnili zástupci Polska, Německa, Švédska, Finska a Nizozemska. Schůzka navázala na formát označovaný jako Bergen Group, který vznikl po prvním setkání těchto pěti evropských zemí v Norsku v roce 2025.
Velká Británie, Francie a překvapivě ani pobaltské státy pozvánku nedostaly. To vyvolalo kritiku, podle níž by Američané mohli vyloučením některých spojenců NATO alianci rozdělit.
„V konečném důsledku je to pro alianci, která spoléhá na kolektivní přístup, velmi toxické,“ uvedl Fabrice Pothier, ředitel geopolitické poradenské společnosti Rasmussen Global. „Je zřejmé, že jde o to, že si Spojené státy vybírají své oblíbence,“ řekl tehdy serveru Euronews.
Vynechání pobaltských států přitom přišlo poté, co Colby v srpnu vyzval představitele těchto zemí, aby vůči ruské agresi zaujali méně konfrontační postoj. Psala o tom agentura Euronews s odkazem na zdroje z NATO.
Přesunování zodpovědnosti
Elbridge Colby má rovněž na starost přezkum americké vojenské přítomnosti v Evropě. Jeho cílem je připravit půdu pro snížení počtu amerických jednotek v Evropě přesun větší části odpovědnosti za konvenční obranu kontinentu na evropské členy NATO, uvádí například americké Centrum pro strategické a mezinárodní studie (CSIS).
Tento přezkum zahájil americký ministr obrany Pete Hegseth v červnu 2026 a jeho vedením pověřil právě Colbyho. Je součástí širší koncepce označované jako NATO 3.0, podle níž má Evropa převzít hlavní odpovědnost za konvenční obranu kontinentu, zatímco Spojené státy si ponechají roli jaderného garanta a poskytovatele klíčových strategických schopností.
Přezkum má trvat přibližně šest měsíců a podle CSIS by měl být dokončen do konce roku 2026.
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