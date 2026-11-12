Američané favorizují čtyři muže za Trumpova nástupce. Jedničkou je Rubio

Američtí voliči se přiklánějí ke čtyřem možným kandidátům na prezidenta ve volbách v roce 2028. Za Republikánskou stranu je to ministr zahraničí Marco Rubio a viceprezident J.D. Vance a za Demokratickou stranu bývalý ministr dopravy Pete Buttigieg a senátor Jon Ossoff. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters.
Nikdo ze čtveřice zatím oficiálně kandidaturu neoznámil a proces, v němž strany nominují své kandidáty, se uskuteční za více než rok. Zbývá tak dost času na to, aby se objevili noví možní kandidáti a voliči změnili své preference, poznamenal Reuters.
Na 45 procent republikánských voličů vyjádřilo přesvědčení, že šéf diplomacie Rubio by byl výborný prezidentský kandidát. V případě Vance stejný názor zaujímá 43 procent voličů strany. Mezi příznivci demokratů by považovalo za výborného kandidáta Buttigiege a Ossoffa shodně 29 procent dotázaných.
V průzkumu v pondělí odpovídalo 1705 dospělých Američanů napříč Spojenými státy. Statistická chyba je u republikánských i demokratických voličů pět procentních bodů.
Současný prezident Donald Trump zůstává předmětem debat o dalším směřování obou politických stran. Republikáni se neshodují na tom, zda chtějí kandidáta na prezidenta, který se od Trumpa distancuje, nebo naopak půjde v jeho šlépějích.
Demokraté po vítězství v kongresových volbách zase nemají jasno v tom, jak tvrdě proti Trumpovi postupovat a zda zahájit proces ústavní žaloby.
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