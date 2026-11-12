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Zahraničí

Američané favorizují čtyři muže za Trumpova nástupce. Jedničkou je Rubio

ČTK
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Američtí voliči se přiklánějí ke čtyřem možným kandidátům na prezidenta ve volbách v roce 2028. Za Republikánskou stranu je to ministr zahraničí Marco Rubio a viceprezident J.D. Vance a za Demokratickou stranu bývalý ministr dopravy Pete Buttigieg a senátor Jon Ossoff. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters.

Secretary of State Marco Rubio travels to France
Archivní foto. Americký ministr zahraničí Marco Rubio hovoří s novináři před odletem ze základny leteckých záložních sil Homestead na Floridě v USA, 8. listopadu 2026.Foto: REUTERS – Brendan Smialowski
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Nikdo ze čtveřice zatím oficiálně kandidaturu neoznámil a proces, v němž strany nominují své kandidáty, se uskuteční za více než rok. Zbývá tak dost času na to, aby se objevili noví možní kandidáti a voliči změnili své preference, poznamenal Reuters.

US President Trump attends a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery
Americký viceprezident JD Vance hovoří během pietního aktu ke Dni válečných veteránů na Arlingtonském národním hřbitově v Arlingtonu ve Virginii v USA, 11. listopadu 2026.Foto: REUTERS – Kylie Cooper
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Na 45 procent republikánských voličů vyjádřilo přesvědčení, že šéf diplomacie Rubio by byl výborný prezidentský kandidát. V případě Vance stejný názor zaujímá 43 procent voličů strany. Mezi příznivci demokratů by považovalo za výborného kandidáta Buttigiege a Ossoffa shodně 29 procent dotázaných.

2026 US midterm elections
Americký senátor Jon Ossoff (Demokratická strana za Georgii) mává svým příznivcům během volebního shromáždění v Atlantě ve státě Georgia poté, co obhájil mandát v amerických volbách do Kongresu, 3. listopadu 2026.Foto: REUTERS – Carlos Barria

V průzkumu v pondělí odpovídalo 1705 dospělých Američanů napříč Spojenými státy. Statistická chyba je u republikánských i demokratických voličů pět procentních bodů.

Současný prezident Donald Trump zůstává předmětem debat o dalším směřování obou politických stran. Republikáni se neshodují na tom, zda chtějí kandidáta na prezidenta, který se od Trumpa distancuje, nebo naopak půjde v jeho šlépějích.

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2026 US midterm elections
Bývalý americký ministr dopravy Pete Buttigieg se účastní volebního večera kandidáta Demokratické strany do Senátu Abdula El-Sayeda během voleb do Kongresu v Detroitu ve státě Michigan, 3. listopadu 2026.Foto: REUTERS – Brian Snyder

Demokraté po vítězství v kongresových volbách zase nemají jasno v tom, jak tvrdě proti Trumpovi postupovat a zda zahájit proces ústavní žaloby.

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