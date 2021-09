Nové detaily o posledním útoku USA v Kábulu. Dron zabil místo teroristy sedm dětí

Poslední střela, kterou Američané v Afghánistánu vypálili, měla podle armády zabít teroristu napojeného na Islámský stát (IS). Chtěl prý v Kábulu odpálit nálož z auta. Podle novinářů ale americký dron ve skutečnosti zabil zaměstnance neziskové organizace a devět dalších lidí, z toho sedm dětí. Přinesli i řadu důkazů.

Zatímco se poslední američtí vojáci stahovali z Afghánistánu, jejich armáda 29. srpna vypálila poslední střelu z dronu. Podle vysoko postavených amerických generálů šlo o správný útok. Po několika hodinách sledování měl dron zničit auto s bombou Islámského státu a zabít muže, který se ji nedaleko kábulského letiště údajně chystal odpálit.

Investigativní tým amerického deníku New York Times ale dospěl k jinému závěru. Novináři provedli 14 rozhovorů se svědky útoku i kolegy zabitého muže, prošli záznamy z kamer a zanalyzovali místo výbuchu. Podle nich v autě ve skutečnosti nebyly žádné nálože a zabitý muž nebyl terorista, ale inženýr pracující pro humanitární organizaci.

Jmenoval se Zemarí Ahmádí, bylo mu 43 let a pracoval pro kalifornskou neziskovou organizaci Nutrition and Education International (NEI). Protože měl firemní auto, běžně cestou do práce vyzvedával své kolegy. Ráno mu ještě zavolal nadřízený a poprosil ho, aby přijel pro jeho laptop.

Před devátou hodinou tak v bílé toyotě opustil dům, kde žil se svými třemi bratry a jejich rodinami. Právě v této době začali Američané sledovat svůj cíl. Redakci New York Times potvrdil nejmenovaný zdroj, že sledovali bílý sedan, který asi pět kilometrů od letiště opustil dům.

Chtěli jsme v Americe žít

Ahmádího šéf v rozhovoru pro deník odmítl, že by byli jakkoliv napojeni na teroristickou organizaci. "Milujeme Ameriku. Chceme tam jít." Jako zaměstnanci americké neziskové organizace dokonce on i Ahmádí požádali o přesunutí do Spojených států a čekali na vyřízení dokumentů.

Dron MQ-9 Reaper Ahmádího sledoval celý den, zatímco jezdil autem v ulicích Kábulu. Cestou do práce vyzvedl zmíněný laptop a dva kolegy, zastavil se na snídani a po půl desáté dojel do kanceláře. To potvrzuje i záznam z kamer přímo v budově.

O něco později s kolegou znovu odjeli, tentokrát na policejní stanici kontrolovanou Tálibánem, kde se snažili zajistit povolení, aby do hnutím kontrolovaných oblastí města mohli rozvážet jídlo. Do kanceláře se znovu vrátili okolo druhé hodiny odpoledne.

Kanystry s vodou

Na záznamech z kamer je vidět, že asi o půl hodiny později Ahmádí spolu s ostrahou naplnili vodou několik velkých kanystrů. Od pádu vlády totiž ve čtvrti, kde bydlel, nebyla voda a podle kolegů ji tak pravidelně vozil domů.

"Nádoby jsem naplnil a pomohl jsem mu je naložit do auta," vypráví muž, který budovu hlídal. V 15:38 právě on a další muž auto posunuli dál do dvora budovy. Krátce nato záznam končí, protože se vypnul generátor elektřiny, a tím i kamery.

Ahmádí se s třemi dalšími pasažéry vydal autem domů. Právě v té době dron zjistil, že se pohyboval v neznámé budově osm až dvanáct kilometrů jihozápadně od letiště, což odpovídá lokaci jeho kanceláře.

Podle armády dron zpozoroval, že Ahmádí do auta nakládá několik těžkých balíků, které mohly obsahovat výbušniny. Podle kolegů zabitého muže ale auto vezlo pouze kanystry s vodou a dva laptopy.

Cesta domů probíhala jako obvykle - až na jednu výjimku. Ahmádí nechal vypnuté rádio, vzpomíná kolega, který s ním jezdil autem pravidelně. "Měl rád veselou hudbu. Ten den ale žádnou v autě hrát nemohl." Ahmádí se podle něj nechtěl dostat do konfliktu s Tálibánem, který krátce předtím oznámil, že za jeho vlády bude zakázána hudba.

Poslední hodiny Zemarího Ahmádího 8:30: Ahmadí opustil svůj dům.

8:45: Vyzvedl kolegu.

9:00: Vyzvedl laptop a pak dojel pro dalšího kolegu. Cestou si koupil snídani.

9.30: Přijel do kanceláře NEI.

Po 10:00: S kolegy jel na policejní stanici kontrolovanou Tálibánem a do banky.

14:00: Vrátil se do kanceláře, vytáhl hadici a začal naplňovat kontejnery vodou.

16:00: Opustil kancelář, rozvezl kolegy do jejich domovů.

17:00: Vrátil se domů, kde ho na dvorku v autě zabila americká střela vypálená z dronu.

Americké úřady přiznávají, že v tuto chvíli o muži, kterého sledovaly, mnoho nevěděly. Byly ale přesvědčeny, že bílý sedan představuje okamžitou hrozbu pro americké vojáky, kteří se pohybovali na nepříliš vzdáleném letišti.

Když Ahmádí dojel domů, přiběhlo ho přivítat několik dětí. Naskákaly do auta a společně s ním zacouvaly na dvorek. Jeho bratr Romal seděl se svou ženou v přízemí budovy, když slyšeli, jak se otvírají vrata a auto vjíždí dovnitř. Jeho bratranec Náser vyšel ven pro vodu.

Motor auta ještě běžel, když v 16:50 rodina uslyšela výbuch, jak střela zasáhla auto. Romal vzpomíná, že se okamžitě postavil a zeptal se manželky, kde jsou děti. "Jsou venku," odpověděla mu. Když vyběhl na dvorek, uviděl svého 16letého synovce, jak padá ze schodů, tělo i hlavu poraněné od šrapnelů. Už nedýchal.

Druhá exploze

Ačkoliv se postupně objevovaly rozporuplné informace, američtí armádní velitelé opakovali, že jejich akce byla ospravedlnitelná. Došlo totiž podle nich k druhému výbuchu. "Protože došlo k druhotné explozi, lze dojít k opodstatněnému závěru, že se ve vozidle nacházely výbušniny," prohlásil například minulý týden generál Mark A. Milley.

To ale podle listu New York Times nesouhlasí s tím, jak místo nyní vypadá. Reportéři se na místo opakovaně vypravili, vše nafilmovali a následně konzultovali se třemi bezpečnostními experty. Všichni se shodli, že nic druhému výbuchu nenasvědčuje. To potvrzuje i americká televizní stanice CNN.

Na místě není poničená zeď ani ohořelá nebo zničená vegetace. Na vratech je pouze jedno prohnutí, které naznačuje, že došlo jen k jedné tlakové vlně. "Vážně to zpochybňuje důvěryhodnost zpravodajských informací nebo technologií, které byly použity k rozhodnutí, že se jedná o legitimní cíl," tvrdí například Chris Cobb-Smith, veterán britské armády a bezpečnostní poradce.

Další den z bílého sedanu kousek od letiště Islámský stát odpálil nálož, kterou ale bezpečnostní systém letiště zničil. K tomuto útoku se teroristická organizace přihlásila. Nejmenovaný zdroj stanice CNN ale odmítl, že by nějak spolupracovali s Ahmádím.

Americká armáda doteď uznala tři civilní oběti útoku. Podle Ahmádího rodiny ale celkem zemřelo deset příbuzných, včetně sedmi dětí. Sám Ahmádí a jeho tři děti, kterým bylo 20, 16 a 10 let, jeho třicetiletý bratranec Náser, tři Romalovy děti, kterým bylo sedm, šest a dva roky, a dvě tříleté holčičky.

Sousedé i afghánští zdravotníci potvrdili, že na místě se nacházela těla dětí. Výbuch ale většinu z nich znetvořil. "Všichni byli nevinní," říká další Ahmádího bratr Emal. "Říkáte, že byl členem Islámského státu, ale on pracoval pro Američany."

