Američan, který chtěl dokázat, že Země je plochá, zemřel v podomácku vyrobené raketě

Při pokusu o start podomácku vyrobené rakety na parní pohon zemřel v sobotu v Kalifornii muž, který se chtěl dostat do vesmíru proto, aby dokázal, že Země je plochá. Informoval o tom server BBC. Čtyřiašedesátiletý dobrodruh Mike Hughes přezdívaný Šílený Mike nepřežil krátký let svého stroje, s nímž chtěl tentokrát vyletět do výšky 1500 metrů. Loni se mu podařil testovací let do výšky 600 metrů.

Hughes věnoval vývoji, sestavení a testům své rakety několik posledních let. Stroj vznikl svépomocí na dvorku jeho domu a muž za něj utratil kolem 18 tisíc dolarů (přes 400 tisíc korun). Jeho úsilí dokumentovala i americká televizní stanice Science Channel, která jej zařadila do chystaného projektu nazvaného Homemade Astronauts (Astronauti podomácku). Televize podle BBC natáčela i sobotní nepovedený start v kalifornské poušti. Podle svědků se už několik sekund po startu uvolnily záchranné padáky a raketa se pak zřítila k zemi. Pilot byl na místě mrtvý. "Když Bůh tvořil Mikea, tak se mu asi rozbila forma. Ten chlap byl opravdový úkaz a žil na hraně. Určitě by nechtěl zemřít jinak než takhle," řekl serveru TMZ jeho někdejší mediální zástupce Darren Schuster. Poslední pokus dostat se do vesmíru se stal Hughesovi osudným. Fotografie vznikla při jiném pokusu v roce 2018. | Foto: ČTK Hughes měl v plánu se se svou raketou postupně dostat až do vesmíru. Jeho hlavním cílem bylo pořídit fotografie obzoru, které by podle něj jasně prokázaly plochost Země. Všechny snímky a vědecké důkazy, které ukazují zakřivení planety, považoval za neplatné a upravené. Nepřesvědčila ho ani svědectví astronautů a tvrdil, že jsou zapojení do celosvětové konspirace.