22. 5. Emil
Američan hospitalizovaný v Berlíně s ebolou není dle nemocnice v kritickém stavu

ČTK

Americký doktor, který se v Kongu nakazil ebolou a je hospitalizovaný v berlínské nemocnici Charité, je podle lékařů výrazně zesláblý. Jeho stav však není kritický a muž nevyžaduje intenzivní péči ani podporu životních funkcí, informovala agentura Reuters s odkazem na nemocnici. Pacient zůstává v izolaci na specializovaném infekčním oddělení.

Germany Ebola
Sanitka přijíždí k nemocnici Charité Campus Virchow Klinikum v německém Berlíně, kde je ve speciálním izolačním oddělení hospitalizován americký občan, u něhož byla v Kongu potvrzena nákaza ebolou, 20. května 2026.Foto: CTK
Jedná se o 39letého amerického lékaře, který se podle dřívějších informací nakazil při práci v nemocnici ve východokonžské provincii Ituri, kde se aktuálně nachází rozsáhlé ohnisko eboly. Na žádost Spojených států byl převezen do Německa a hospitalizován na specializovaném izolovaném oddělení nemocnice Charité, která patří mezi evropská centra pro vysoce nakažlivé choroby.

Nemocnice zároveň uvedla, že jeho manželka a čtyři děti, kteří byli po příjezdu do Německa preventivně izolováni jako vysoce rizikové kontakty, nevykazují žádné příznaky nákazy. Jejich první testy byly negativní, zůstávají nicméně v karanténě v oddělené části zařízení a lékaři je budou dál sledovat.

Charité už dříve ujistila, že je vybavena pro léčbu vysoce nakažlivých nemocí včetně eboly a že disponuje izolovanými jednotkami s přísnými biologickými bezpečnostními režimy.

Současné ohnisko eboly v Kongu a Ugandě si podle Reuters vyžádalo již více než 130 obětí. Agentura AFP však uvádí až 160 úmrtí. Světová zdravotnická organizace označila situaci za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu a varuje před dalším možným šířením v regionu i mimo něj.

„Místo šetrných penicilinů lékaři často předepisují širokospektrá antibiotika - a to i v takových případech, kdy k tomu není žádný opodstatněný důvod,“ říká šéf Kanceláře zdravotního pojištění Ladislav Wagner. (Ilustrační foto)
Alarmující data: Antibiotika selhávají, polykáme jich moc. Vina míří nečekaným směrem

Česko má problém: nedokáže ukočírovat spotřebu antibiotik. V lékárnách se jich vydává stále víc. Světová zdravotnická organizace přitom upozorňuje, že by se mělo antibiotiky šetřit, přestávají totiž účinkovat. Podle nové analýzy Kanceláře zdravotního pojištění navíc lékaři často předepisují nevhodná antibiotika – volí ta širokospektrá. Odolnost bakterií vůči běžným lékům tím ještě víc posilují.

Dostane se Škoda Kylaq i do Evropy?
Levná Škoda na obzoru. Zapovězené SUV by se nakonec mohlo dostat do Evropy

Škodovce podle některých hlasů chybí v nabídce skutečně levné auto. Po konci Citiga tuto pozici zastává základní Fabia, jejíž cena ale postupně narostla na aktuálních 400 tisíc korun. V blízké budoucnosti by se to však mohlo změnit, automobilka prý vážně uvažuje o dovozu jednoho ze svých indických modelů do Evropy.

