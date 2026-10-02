Alžírští poslanci schválili zákon umožňující trest smrti za žhářství

Poslanci alžírského Národního shromáždění ve čtvrtek přijali návrh zákona, který umožňuje v některých případech uložit za žhářství trest smrti. V pátek to napsala agentura AP s tím, že zákon následně musí projednat Senát. Přestože Alžírsko dodržuje od roku 1993 moratorium na vykonávání poprav, soudy v tomto období tresty smrti uložily, a to především v případech týkajících se terorismu.
Pro návrh zákona hlasovalo 307 poslanců, proti 17 a 7 se hlasování zdrželo. Rozhodnutí dolní komory parlamentu je reakcí na lesní požáry, při nichž v létě podle úřadů zahynulo 12 lidí. AP nicméně uvedla, že skutečný počet obětí může být mnohem vyšší, protože videa na sociálních sítích ukazovala desítky rakví vyrovnaných u masových hrobů.
Alžírský prezident Abdal Madžíd Tabbúni v srpnu varoval, že ti, kteří jsou za požáry zodpovědní, budou čelit trestu smrti.
Podle návrhu zákona může být absolutní trest uložen tomu, kdo úmyslně založí požár v lese, háji či na poli. Agentura AFP uvedla, že zákon počítá s trestem smrti také pro toho, kdo „jakýmkoli způsobem unese dítě, mučí ho, zohaví ho či ho sexuálně napadne“.
Alžírsko podle AP vykonalo popravy naposledy v roce 1993 v případu tří radikálních islamistů odsouzených za teroristický útok na mezinárodním letišti v Alžíru.
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