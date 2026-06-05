Alternativa pro Putina. Němečtí politici se vydali do Ruska, zaskočila je válka

Násilník, Trumpův stavitel a konspirátorka na kulturně náboženské misi. Podívejte se, koho si ze západu pozval Kreml na své ekonomické fóru.
Německá strana Alternativa pro Německo volá po obnovení obchodních vztahů s Moskvou a zprovoznění plynovodu Nord Stream. Zatímco se vedení strany dosud snažilo přílišné proruské sympatie krotit z obav o celostátní obraz, podle politologa Vladimíra Handla před klíčovými volbami „uvolnilo stavidla“. V sázce jsou totiž hlasy ve východních spolkových zemích.
„Těším se na budování skvělé budoucnosti společně s AfD, nejpopulárnější německou stranou,“ napsal na sociální síť X Putinův speciální vyslanec a šéf ruského státního investičního fondu Kirill Dmitrijev.
U příspěvku je fotografie, na které stojí vedle místopředsedy poslanecké skupiny AfD Markuse Frohnmaiera. Oba muži se setkali v Petrohradě, kde od středy probíhá mezinárodní ekonomické fórum. Společně dokonce vystoupí i na panelové diskusi.
Frohnmaier se kromě toho setkal i s Alexejem Millerem, generálním ředitelem ruského energetického giganta Gazprom.
A kromě Frohnmaiera do města na břehu Baltského moře dorazili i další zástupci AfD.
Obnovení vztahů s Ruskem
Frohnmaier po schůzce s Millerem na sociálních sítích mimo jiné napsal, že Německo uvízlo v těžké ekonomické sestupné spirále, a že je tedy nutné vrátit na stůl všechny možnosti.
Včetně obnovení provozu plynovodu Nord Stream a obnovení obchodních vztahů s Ruskem. „Rusko bylo nejdůležitějším dodavatelem plynu a ropy,“ dodal.
Jak se AfD staví k Moskvě
Alternativa pro Německo dlouhodobě profiluje svůj vztah k Moskvě na základě specifické kombinace ekonomických zájmů a ideologické blízkosti.
Jak upozorňuje politolog Vladimír Handl z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, strana se snaží v Rusku hledat společné styčné body, přičemž je velmi zdrženlivá v jakékoli kritice Kremlu.
„Někteří představitelé AfD dokonce odmítají kritizovat Rusko za válku, kterou vede proti Ukrajině. Naznačují, že důvody pro válku jsou složitější,“ vysvětluje Handl s tím, že strana do jisté míry ruskou politiku omlouvá.
„Úplně šílené! Zelenskyj cíleně útočí na město, kde se právě schází 20 tisíc zástupců hospodářství (včetně těch z Německa, Francie a USA),“ komentoval na síti X útoky na Petrohrad například europoslanec AfD s českými kořeny Petr Bystroň.
Reakcí mu hned byly komentáře ohledně toho, že nemohl čekat nic jiného, když vyrazil do válčící země.
Snažili se krotit, aby nebyli moc proruští
Vztah k Rusku však není uvnitř AfD zcela jednotný a strana se potýká s vnitřním pnutím. Podle Handla se vedení v posledních měsících snažilo přílišné proruské tendence krotit z obavy o celoněmeckou image strany.
„Vedení AfD se snaží výrazné proruské pozice brzdit, snaží se trošku kontrolovat i cesty poslanců nebo představitelů do Ruska,“ uvádí odborník.
Tento rozpor je podle něj viditelný i na dvou nejvýraznějších tvářích strany. „Tino Chrupalla reprezentuje spíše proruské křídlo, dokonce v televizi prohlásil, že pro něj Putin neznamená žádnou hrozbu, protože mu osobně Putin nic neudělal,“ popisuje Handl.
Oproti tomu spolupředsedkyně Alice Weidelová se orientuje spíše směrem k USA a k podobně vyhroceným výrokům se neuchyluje.
Volby se blíží
Obecným důvodem cesty jsou ale podle Handla nadcházející zářijové volby ve východních spolkových zemích. Východní Německo má totiž k Rusku historicky a kulturně odlišný vztah než západ země.
„Východní Němci sami říkají, že jsou specifičtí tím, jak vnímají Rusko, jak vnímají to dlouhodobou spolupráci, dlouhodobé vlastně přátelství s Ruskem, i dřív jako se Sovětským svazem,“ vysvětluje Handl.
Pro AfD je tak proruská karta v těchto regionech mimořádně silným nástrojem, který jí může přinést politické body, ačkoli na celoněmecké úrovni by byl takový přístup spíše kontraproduktivní.
Členové a zástupci AfD se pravidelně účastní ruských voleb jako pozorovatelé a následně se objevují v ruských médiích. „Oni jsou stále v ruské televizi a vždycky říkají, jak volby proběhly demokraticky a volně a svobodně. Jsou skutečně legitimizátorem ruského režimu v Rusku samotném,“ uzavírá Vladimír Handl.