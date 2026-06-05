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Zahraničí

Alternativa pro Putina. Němečtí politici se vydali do Ruska, zaskočila je válka

Násilník, Trumpův stavitel a konspirátorka na kulturně náboženské misi. Podívejte se, koho si ze západu pozval Kreml na své ekonomické fóru.

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák

Německá strana Alternativa pro Německo volá po obnovení obchodních vztahů s Moskvou a zprovoznění plynovodu Nord Stream. Zatímco se vedení strany dosud snažilo přílišné proruské sympatie krotit z obav o celostátní obraz, podle politologa Vladimíra Handla před klíčovými volbami „uvolnilo stavidla“. V sázce jsou totiž hlasy ve východních spolkových zemích.

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„Těším se na budování skvělé budoucnosti společně s AfD, nejpopulárnější německou stranou,“ napsal na sociální síť X Putinův speciální vyslanec a šéf ruského státního investičního fondu Kirill Dmitrijev.

U příspěvku je fotografie, na které stojí vedle místopředsedy poslanecké skupiny AfD Markuse Frohnmaiera. Oba muži se setkali v Petrohradě, kde od středy probíhá mezinárodní ekonomické fórum. Společně dokonce vystoupí i na panelové diskusi.

Frohnmaier se kromě toho setkal i s Alexejem Millerem, generálním ředitelem ruského energetického giganta Gazprom.

A kromě Frohnmaiera do města na břehu Baltského moře dorazili i další zástupci AfD.

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Obnovení vztahů s Ruskem

Frohnmaier po schůzce s Millerem na sociálních sítích mimo jiné napsal, že Německo uvízlo v těžké ekonomické sestupné spirále, a že je tedy nutné vrátit na stůl všechny možnosti.

Včetně obnovení provozu plynovodu Nord Stream a obnovení obchodních vztahů s Ruskem. „Rusko bylo nejdůležitějším dodavatelem plynu a ropy,“ dodal.

Drones hit infrastructure in St. Petersburg, governor says
Policisté stojí před transparentem a vlajkami s logem Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradě, zatímco v pozadí stoupá hustý kouř poté, co drony zasáhly infrastrukturu, jak uvedl guvernér Alexander Beglov, v ruském Petrohradě 3. června 2026. Foto: Reuters

Jak se AfD staví k Moskvě

Alternativa pro Německo dlouhodobě profiluje svůj vztah k Moskvě na základě specifické kombinace ekonomických zájmů a ideologické blízkosti.

Jak upozorňuje politolog Vladimír Handl z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, strana se snaží v Rusku hledat společné styčné body, přičemž je velmi zdrženlivá v jakékoli kritice Kremlu.

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„Někteří představitelé AfD dokonce odmítají kritizovat Rusko za válku, kterou vede proti Ukrajině. Naznačují, že důvody pro válku jsou složitější,“ vysvětluje Handl s tím, že strana do jisté míry ruskou politiku omlouvá.

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„Úplně šílené! Zelenskyj cíleně útočí na město, kde se právě schází 20 tisíc zástupců hospodářství (včetně těch z Německa, Francie a USA),“ komentoval na síti X útoky na Petrohrad například europoslanec AfD s českými kořeny Petr Bystroň.

Reakcí mu hned byly komentáře ohledně toho, že nemohl čekat nic jiného, když vyrazil do válčící země.

Snažili se krotit, aby nebyli moc proruští

Vztah k Rusku však není uvnitř AfD zcela jednotný a strana se potýká s vnitřním pnutím. Podle Handla se vedení v posledních měsících snažilo přílišné proruské tendence krotit z obavy o celoněmeckou image strany.

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„Vedení AfD se snaží výrazné proruské pozice brzdit, snaží se trošku kontrolovat i cesty poslanců nebo představitelů do Ruska,“ uvádí odborník.

Tento rozpor je podle něj viditelný i na dvou nejvýraznějších tvářích strany. „Tino Chrupalla reprezentuje spíše proruské křídlo, dokonce v televizi prohlásil, že pro něj Putin neznamená žádnou hrozbu, protože mu osobně Putin nic neudělal,“ popisuje Handl.

Oproti tomu spolupředsedkyně Alice Weidelová se orientuje spíše směrem k USA a k podobně vyhroceným výrokům se neuchyluje.

AfD, Alice Weidelová
Alice Weidelová, spolupředsedkyně AfD.Foto: Reuters

Volby se blíží

Obecným důvodem cesty jsou ale podle Handla nadcházející zářijové volby ve východních spolkových zemích. Východní Německo má totiž k Rusku historicky a kulturně odlišný vztah než západ země.

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„Východní Němci sami říkají, že jsou specifičtí tím, jak vnímají Rusko, jak vnímají to dlouhodobou spolupráci, dlouhodobé vlastně přátelství s Ruskem, i dřív jako se Sovětským svazem,“ vysvětluje Handl.

Pro AfD je tak proruská karta v těchto regionech mimořádně silným nástrojem, který jí může přinést politické body, ačkoli na celoněmecké úrovni by byl takový přístup spíše kontraproduktivní.

Členové a zástupci AfD se pravidelně účastní ruských voleb jako pozorovatelé a následně se objevují v ruských médiích. „Oni jsou stále v ruské televizi a vždycky říkají, jak volby proběhly demokraticky a volně a svobodně. Jsou skutečně legitimizátorem ruského režimu v Rusku samotném,“ uzavírá Vladimír Handl.

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